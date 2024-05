Madonna ensaia com Pabllo Vittar em Copacabana

Madonna levou os fãs a loucura na noite da última quinta-feira, dia 2. Ao lado de Pabllo Vittar, a cantora ensaiou algumas músicas que apresentará no sábado, dia 4, em seu show histórico - e gratuito - na praia de Copacabana, no Rio de janeiro.

As duas cantoras dançaram e ensaiaram a coreografia. Madonna, inclusive, ficou de quatro e rebolou da cara de Pabllo. As duas mostraram ter a maior química no palco, deixando o público ainda mais ansioso pelo show. Poderosas, não é?

Durante boa parte do tempo, Madonna usou uma máscara no rosto, deixando até alguns fãs na dúvida se seria mesmo ela. A cantora também testou os instrumentos e questionou os técnicos sobre as luzes.

Mal dá para segurar a ansiedade, não é?