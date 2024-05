Renata Abreu destaca ‘caráter’ de Marcelo Lima em São Bernardo

Presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu contou que o “caráter” do ex-vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, foi essencial para que ela resolvesse endossar a pré-candidatura dele à Prefeitura na eleição de outubro. A dirigente esteve ontem à noite na cidade para prestigiar a apresentação dos 29 pré-candidatos a vereador da legenda.

Ao falar sobre o dia em que recebeu a visita de Marcelo Lima, em 4 de abril, para filiá-lo ao Podemos – o ex-vice estava no PSB, mas o partido optou por endossar a pré-candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) –, Renata Abreu relembrou que ficou tocada pelo fato de o são-bernardense estar acompanhado da mulher, Zana, da filha mais velha, Larissa, e da mãe, Cida.

“O que foi mais emocionante é que ele foi com as pessoas que ele mais ama. Chamou muito a minha atenção, sabe por quê? Família é o nosso alicerce. Quem cuida bem da família, pode cuidar bem de todos, de uma cidade. Você, Marcelo, carrega a essência da simplicidade, são nesses pequenos valores, nos pequenos gestos, nas escolhas, que a gente vê o caráter de um alguém. Um orgulho estar ao seu lado”, disse Renata Abreu.

“Sinto-me muito feliz em receber o apoio da Renata Abreu, uma mulher de fibra, com uma trajetória política que admiro demais. E tê-la apoiando neste projeto que vai trabalhar muito por toda São Bernardo com capacidade e experiência para continuar transformando a nossa cidade em lugar cada vez melhor para se viver, é muito importante”, afirmou Marcelo, que também é ex-deputado federal – eleito em 2022, ele perdeu o mandato no ano passado em processo de infidelidade partidária movido pelo Solidariedade.

A solenidade de apresentação dos pré-candidatos a vereador foi realizada na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, no Centro. Os quatro legisladores da cidade que integram o partido na Câmara – Aurélio, Danilo Lima, Gordo da Adega e Netinho Rodrigues – estiveram no encontro, que foi prestigiado também por outras lideranças.

A pré-candidatura de Marcelo Lima à Prefeitura de São Bernardo conta com o apoio de outros quatro partidos, além do Podemos: PMB, Agir, Avante e PRTB. A agremiação ainda negocia com o diretório municipal do Novo para eventual composição da chapa majoritária.