Grande ABC possui potencial para atrair turista internacional

Os pontos turísticos existentes na região têm potencial para atrair visitantes de outros países em alta escala e não só os domésticos, como ocorre atualmente. A afirmação é do secretário de Estado de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, que ontem cumpriu agenda no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e, na sequência, visitou a sede do Diário, ambos em Santo André.

Como as sete cidades estão perto dos aeroportos de São Paulo, em Guarulhos e Congonhas, e do porto de Santos, elas podem ser destinos para os viajantes estrangeiros que chegam ao Estado por avião ou em navios de cruzeiro. “A proximidade permite, em uma ou duas horas, que turistas se desloquem ao Grande ABC e desfrutem dos seus atrativos”, disse Lucena.

O foco é incentivar a visita de passageiros em stopover (escala), de dois ou três dias, especialmente para aqueles que gostam de roteiros ecológicos. “Aqui temos a exuberância da natureza da Mata Atlântica”, destacou o secretário, que também citou o potencial turístico gastronômico, industrial e histórico do Grande ABC.

Para entender melhor os interesses dos visitantes internacionais e quais atrativos podem ser oferecidos, a Secretaria de Turismo atua em conjunto com os municípios na criação de duas frentes. O observatório regional pretende compilar e abastecer um banco de dados com “informações confiáveis”. Já o plano regional de turismo alinha os projetos de cada uma das cidades.

Entre as apostas da Pasta, está a criação de roteiro em Paranapiacaba, vilarejo andreense, no meio da Serra do Mar, projetado por ingleses no século XIX para abrigar trabalhadores e seus familiares durante a construção da estrada de ferro São Paulo Railway, que ligava Jundiaí e Santos.

O traçado férreo, que corta cinco das setes cidades do Grande ABC, tem a estação final em Rio Grande da Serra e, sazonalmente, o Expresso Turístico que segue até a Vila. “(Paranapiacaba) é um destino muito interessante do ponto de vista de atrativos cultural, histórico e ecológico, o que converge muito com aquilo que o turista internacional está procurando”, exemplificou Lucena.

Outra proposta envolve o melhor aproveitamento da Represa Billings, em especial na área localizada em São Bernardo, com a implementação de atividades náuticas. “Podemos desenvolver um turismo mais profissional, com mais infraestrutura e qualificação de pessoal”, disse o secretário.

Nesta primeira etapa, segundo Lucena, vislumbra-se atrair 22 milhões de pessoas que vivem nos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. “Inicialmente elas podem ser trabalhadas, incentivadas”, garantiu.

Roberto de Lucena exemplificou que atuação do Estado respeitará as particularidades de cada uma das cidades do Grande ABC, sejam elas na oferta de atrativos gastronômicos, religiosos, culturais ou de negócios. A partir do mapeamento, outra fase de atuação será iniciada. “Devidamente identificados os potenciais, eles serão organizados, catalogados, embalados e colocados nas prateleiras”, garantiu.

OPERADORAS

Embalar os produtos turísticos e apresentá-los nas prateleiras, garantiu Lucena, seria o xeque-mate para acabar com os entraves juntos às operadoras de turismo. Segundo o secretário, as empresas terão papel fundamental na inserção destes roteiros na oferta aos clientes nacionais, mas principalmente aos internacionais. “Criando estas conexões, potencializamos”, afirmou.

A CVC, operadora de turismo que tem sede em Santo André, será uma das interlocutoras do governo. Em relação à rede hoteleira, o secretário de Turismo garantiu não temer pelo colapso diante do aumento de viajantes no Grande ABC. “Há uma estrutura adequada. Mas é evidente que tem potencial para novos empreendimentos”, avaliou.

Secretário quer dialogar com empresariado