Exposição que celebra os 20 anos da Pinacoteca de Mauá é prorrogada

A Pinacoteca de Mauá comemora duas décadas de dedicação à arte, à cultura e à comunidade local, com a exposição inédita "Pinacoteca de Mauá - 20 anos de arte, conexões e memória". Com curadoria de Maria Luiza Meneses e Cecília Camargo, a exposição conta com mais de 60 obras que apresentam o acervo artístico municipal, sua transformação ao longo dos anos e a importância da Pinacoteca para Mauá, para o Grande ABC e para São Paulo. Agora, a visitação pode ser feita até o dia 19 de maio, de segunda a sábado, das 9h às 18h, no Teatro Municipal de Mauá. Mais informações pelo site https://www.pinacotecamaua.com/.

Até o momento, mais de 600 pessoas já visitaram a exposição que apresenta uma coleção diversificada, incluindo nomes proeminentes da arte brasileira como Lasar Segall, Luiz Sacilotto, Hans Grudzinski e Tomie Ohtake. E também com importante destaque para obras de artistas da região como Aluísio dos Santos e Dener de Souza. Algumas estarão pela primeira vez na Pinacoteca, como a série Oxum, de Talita Rocha. E outras inéditas, como obras de Yasuichi Kojima, o Díptico, de Sheyla Ayo e o vestido de Lisa Mangussi.

Cerca de 25 obras da exposição passaram por restauração, processo realizado no ateliê da restauradora especialista em obra de arte sobre papel Flávia Santos. E o acervo num geral, mesmo o que não foi restaurado, passou por higienização e reacondicionamento, já que eram armazenadas de forma inadequada. Para isso, contamos com a participação de pessoas conectadas com o histórico da Pinacoteca e com a própria cidade durante todo o processo de restauração foi um diferencial.

Durante dois finais de semana, um grupo de oito pessoas se reuniu na Pinacoteca Mauá, para higienizar e adequar o acondicionamento das obras que estavam armazenadas na reserva técnica de forma incorreta. Para garantir a segurança do trabalho e proporcionar tranquilidade aos frequentadores do Teatro Municipal, que compartilha o espaço com a Pinacoteca, foi necessário realizar o isolamento das áreas pertinentes do local.

“O momento de higienização e organização da reserva técnica foi uma oportunidade única de conhecer a história e importância das obras, a partir do convívio com pessoas que têm conexão com o acervo, com a Pinacoteca Mauá e com a própria cidade. Em paralelo, selecionamos e transportamos as obras selecionadas para o ateliê para iniciar o processo de restauro em si”, relata Flávia Santos.

Flavia salienta ainda que o processo de conservação precisa ser contínuo. "É importante que as obras e a sala de reserva técnica continuem sendo cuidadas, pois contribui para a preservação desse acervo como parte integrante e memorial da cidade de Mauá e de seus habitantes. Além disso, melhorar o espaço da reserva técnica também permite que a Pinacoteca Mauá seja mais visível para o público que frequenta o local, e para aqueles que nem sabiam da existência da Pinacoteca de Mauá Mauá”.

Atualmente, a Pinacoteca de Mauá conta com apenas uma sala de reserva técnica compartilhada com outros acervos. "É fundamental que as pessoas saibam disso, pois uma exposição não é só sobre quadros na parede, mas sobre o significado que as obras adquirem a partir do diálogo com o público. Queremos consolidar o sentimento de pertencimento da população local em relação à Pinacoteca, mostrando como ela se tornou um espaço fundamental para a apreciação da arte e um ponto de encontro para a comunidade", ressalta a curadora Maria Luiza Meneses.

Entre as obras restauradas, estão exemplares de Tomie Ohtake, Regina Silveira, Sandra Cinto, Evandro Carlos Jardim, artistas de referência presentes em muitos acervos brasileiros.

A exposição "Pinacoteca de Mauá - 20 anos de arte, conexões e memória" é realizada por meio do edital ProAC 33/2023 - Museus/ realização de exposição em Museus , do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, – ProAC Editais.

SERVIÇO

Visitação exposição

"Pinacoteca de Mauá - 20 anos de arte, conexões e memória"

Data: até 19/05/2024, de segunda a sábado, exceto feriados

Horário: 9h às 18h

Local: Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia, Mauá - SP, 09371-522

Agendamento de grupos: 11 4512-7480