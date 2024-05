Brasil e Japão assinam memorando de cooperação para recuperação de áreas degradadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira, 3, com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, no Palácio do Planalto, atos bilaterais, entre eles o memorando de cooperação com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) para a recuperação de áreas degradadas. "Aos empresários japoneses que querem fazer investimentos no Brasil, somos um país que oferece todas as possibilidades na construção entre empresários brasileiros e empresários japoneses", disse Lula, segundo nota do Ministério da Agricultura.

"Já tivemos, com o Japão, um fluxo comercial de quase 18 bilhões de dólares. Agora é de cerca de 11 bilhões de dólares. Ainda é pouco pelo peso que tem a economia japonesa e a brasileira", completou o presidente.

Conforme o ministério, o Japão será o primeiro país a contribuir com o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis (PNCPD). "A pretensão do programa é a recuperação e conversão de até 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em áreas agricultáveis, em dez anos. Com isso, pode-se praticamente dobrar a área de produção de alimentos no Brasil, sem desmatamento e evitando, assim, a expansão sobre áreas de vegetação nativa", disse a pasta.

Ainda de acordo com o ministério, a cooperação com a JICA seguirá em duas linhas: Cooperação Financeira, que será um financiamento destinado a produtores agrícolas que realizarão a conversão de pastagens degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis; e Cooperação Técnica, que definirá as regiões e propriedades que serão alvo das ações para o desenvolvimento do programa, pesquisa, desenvolvimento e inovação, análise das pastagens degradadas, fatores de risco para a degradação, tecnologias que possam contribuir para o trabalho, dentre outros.

"Os montantes a serem aportados serão definidos pela JICA com taxas de juros fixadas entre 1,7 e 2,4% em Iene japonês, com prazo para pagamento entre 15 e 40 anos, e carência entre 5 e 10 anos."

O Ministério informou ainda que o vice-presidente e diretores da JICA visitarão o Brasil neste mês para reuniões com a pasta, o BNDES e o Banco do Brasil para discussão da modelagem financeira e início do relatório, que deve ter anúncio oficial durante a cúpula do G20, em novembro.

O Japão foi no ano passado o quarto destino das exportações brasileira do agronegócio, com US$ 4,136 bilhões. Os principais produtos adquiridos foram cereais, farinhas e preparações, carnes e complexo soja.