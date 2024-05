Madonna no Brasil: veja dicas de segurança para o show em Copacabana

Contagem regressiva: neste sábado, dia 4, Madonna encerra a celebração de seus 40 anos de carreira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em um mega espetáculo gratuito, com projeção de público de mais de 1 milhão de pessoas, a cantora finaliza a turnê The Celebration Tour com um show que promete ser o maior da série de apresentações.

Um evento de tamanha magnitude, no entanto, demandará cuidados por parte dos fãs. Além da segurança e do conforto, é essencial considerar outros fatores, como higiene, hidratação e organização.

O Estadão separou algumas informações para que você tenha a melhor experiência possível durante o show final da The Celebration Tour; confira:

Quando vai ser o show da Madonna em Copacabana?

Madonna se apresenta no Rio de Janeiro no sábado, 4 de abril, na praia de Copacabana. O show começa por volta das 21h45, terá duas horas de duração e poderá ser visto na TV e internet por transmissão ao vivo.

Antes, às 19h, DJs aquecem o público e, às 20h, é a vez do norte-americano Diplo pilotar a festa até a chegada da diva pop.

Como proteger o celular em um show?

Existem alguns protocolos que podem ajudar qualquer fã a sobreviver a um show ou festival sem ter que comprometer o limite do cartão de crédito com a compra de um novo aparelho celular.

Essas medidas não são extremas, mas exigem apenas um pouco de organização e cuidado com o dispositivo. As principais indicações são:

- Antes do evento, faça um backup e armazene informações importantes, como fotos e contatos;

- Ative as configurações de rastreamento do seu celular - medida que permite localizar, bloquear e apagar os dados do dispositivo remotamente;

- Evite expor o aparelho ao sol por longos períodos, pois isso pode causar superaquecimento;

- Garanta a segurança do seu dispositivo contra quedas e rachaduras usando película, capa protetora e cordão para celular;

- Leve um carregador portátil para garantir que você não fique desconectado quando precisar;

- Guarde o celular em um compartimento com zíper, como um porta-dólar ou pochete, próximo ao seu corpo e de fácil visualização;

- Considere contratar um seguro para celular, oferecido por diversas operadoras e seguradoras;

- Aproveite o show e evite ficar capturando cada detalhe do evento - lembre-se, o importante é viver a experiência de ver seu artista favorito ao vivo.

Como se proteger em um show?

Seja no show da Madonna ou em qualquer outro evento de grande porte, a segurança dos seus objetos pessoais e dispositivos eletrônicos não deve ser sua única preocupação. É importante também se proteger de outras maneiras. Por isso:

- Consuma alimentos leves e saudáveis antes do show para manter a energia e evitar desconfortos;

- Evite ficar muito tempo parado próximo ao palco durante o show para prevenir desconfortos, inchaço nas pernas e coágulos sanguíneos;

- Antes de sair, verifique a previsão do tempo para se preparar adequadamente para o show, trazendo roupas e acessórios adequados para possíveis mudanças climáticas, como chuva e queda de temperatura durante a noite;

- Faça alongamentos e exercícios cardiovasculares, para aumentar sua resistência e prevenir caimbras e dores musculares devido à longa permanência em pé

- Use roupas e sapatos confortáveis e resistentes para evitar desconforto durante o show, priorizando tecidos naturais como o algodão e evitando sandálias ou chinelos que possam causar acidentes;

- Mantenha-se hidratado durante o show, bebendo pelo menos 500 ml de água antes de sair de casa e planejando consumir pelo menos cinco garrafas durante o evento.

Como se proteger de arrastão em show?

É comum que fãs sejam alvo de arrastões ao término de grandes shows. No Rio de Janeiro, por exemplo, recentemente, o evento com Alok na praia de Copacabana e uma das apresentações de Taylor Swift no Engenhão terminaram com diversos membros da plateia sendo vítimas dessa prática. Para evitar essa situação, existem algumas precauções que você pode tomar.

- Leve apenas uma quantia de dinheiro limitada ou apenas um cartão de crédito com saldo ajustado, caso deseje comprar alimentos ou bebidas;

- Estabeleça um ponto de encontro prévio com os seus acompanhantes antes e depois do show;

- Mantenha seu celular bem escondido e, se necessário enviar mensagens ou compartilhar sua localização, faça-o dentro de algum estabelecimento;

- Permaneça próximo a áreas com policiamento;

- Fique por dentro das saídas e os pontos de segurança no local do evento e evite circular sozinho em áreas menos movimentadas;

- Procure sair prontamente do local do espetáculo e evite demorar para ir embora.

Como evitar roubo em festa?

Após o show da Madonna, estão previstas algumas festas na capital carioca para servir como o "after" da apresentação da Material Girl. Se você planeja frequentar qualquer um desses eventos, o cuidado continua sendo fundamental para garantir que o final da noite seja seguro e sem problemas para você e seus acompanhantes.

-Opte por utilizar um celular antigo em vez do seu dispositivo habitual;

- Mantenha seus itens essenciais próximos ao corpo e verifique-os regularmente para evitar possíveis furtos;

- Prefira ir acompanhado, já que estar em grupo permite uma vigilância mútua mais eficaz, diminuindo assim a vulnerabilidade;

- Remova aplicativos bancários e opte por levar dinheiro em espécie, se possível apenas a quantia necessária para o dia, ou opte por um cartão sem tecnologia de aproximação;

- Evite emprestar seu cartão a outras pessoas;

- Tenha cautela ao realizar transações por meio do PIX.

Quem vai pagar o show da Madonna?

Conforme um documento enviado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro à Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do RJ (Funarj), a passagem de Madonna pelo Brasil terá um custo total de R$ 59.908.437,50, cobrindo desde o cachê da cantora até a montagem e estrutura completa do espetáculo.

Do montante total, apenas R$ 10 milhões serão financiados pelo Governo do Rio de Janeiro. O restante será coberto pelos patrocinadores, que inclui um grupo poderoso com marcas como Deezer, Grupo Heineken, Eventim, Absolut e Stanley.

O principal financiador do espetáculo é o Itaú Unibanco, com quem a cantora estabeleceu uma parceria para a veiculação de comerciais e que fornecerá um espaço VIP no show para convidados e clientes selecionados.

Os valores específicos pagos por cada um desses patrocinadores, no entanto, não foram divulgados.