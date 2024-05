Grande ABC expande vacinação contra a Influenza para população

As prefeituras da região já se adequaram à decisão do Ministério da Saúde e expandiram a campanha contra a Influenza, vírus que causa a gripe, para toda a população com idade a partir de seis meses. O imunizante é oferecido todos os anos, antes do inverno, período em que as doenças respiratórias são mais comuns. Basta levar documento com foto e carteirinha de vacinação à unidade de saúde. Não há necessidade de agendamento.

Em Santo André, a vacina está disponível nas 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 16h. A vacinação contra a gripe é essencial para proteger a saúde da população e evitar a propagação do vírus.

Apesar da liberação para o público geral, todos os esforços estão concentrados na vacinação dos grupos prioritários, que são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença. Entre eles, destacam-se as gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de 5 anos de idade e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais (obesidade mórbida, diabetes, imunossupressão etc.)

A vacinação de São Bernardo também está disponível em todas as UBSs. Para facilitar o acesso, 20 delas funcionam com horário estendido, das 7h às 22h, com aplicação de vacinas das 8h às 21h. São elas: Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini, Taboão). As demais unidades funcionam das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, com vacinação das 8h às 18h.

Em São Caetano, as UBSs Dr. Angelo Antenor Zambom, Caterina Dall’Anese, Darcy Sarmanho Vargas, João Luiz Pasqual Bonaparte, Maria Corbeta Segato e Moacir Gallina funcionam de segunda a sexta, das 8h30h às 16h30. As outras estão abertas de segunda a sexta, das 8h30h às 20h30, e aos sábados, das 8h30 às 11h30.

A dose está disponível em todas as 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Diadema, das 8h30 às 16h. Amanhã, a população poderá se vacinar no Carro da Vacina, que estará no Quarteirão da Saúde, das 9h às 16h.

Todos os postos de vacinação em Mauá funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já em Ribeirão, a imunização está disponível em todas as dez unidades da Atenção Primária, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.