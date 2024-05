Feirão do Emprego oferece 2.000 vagas em São Bernardo

Pessoas que estão em busca de trabalho têm hoje a oportunidade de participar do Feirão de Emprego do Dia do Trabalhador. O evento, que ocorrerá das 8h às 15h no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta). Serão ofertadas aproximadamente 2.000 vagas disponibilizadas por 48 empresas.

Entre os participantes estão a Rede D’Or São Luiz, BR7, Mc Donald’s, Patriani, Feliz Farma, Indústria Gráfica Santa Marta, Assaí Atacadista, Sonda, Joanin, Grupo Bem Barato, Max Atacadista, Zurich, Wecan, Ciee, Toquim Transporte, Evergreen, Sodiprom, Brasanitas, Interbrands Foods, LC Restaurantes, Real Facilities, Santim Assessoria, Nova Brasil, entre outras.

As opções de emprego envolvem desde jovem aprendiz e estágio a postos com exigência de ensino fundamental e curso superior, bem como voltadas a PCDs (Pessoas com Deficiência). Entre os cargos destaque para vagas de sushiman, pizzaiolo, nutricionista, arquiteto, engenheiro, operador de empilhadeira, auxiliar de controle de qualidade, técnico em eletroeletrônica, auxiliar de logística, farmacêutico, auxiliar de produção, analista de marketing, técnico em enfermagem, torneiro mecânico e desenhista projetista.

O feirão, encabeçado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, terá abertura dos portões às 6h30. A entrada principal ocorre pelo Portão 1 do ginásio (Rua do Túnel, s/nº), travessa da Avenida São Paulo. O evento será semelhante ao ocorrido no Diada Mulher.

ESTRUTURA

Com o objetivo de auxiliar os candidatos na recolocação no mercado de trabalho, o Feirão irá registrar espaço específico para elaboração de currículo e outro que vai disponibilizar cópia do documento.

De forma complementar, visando dar suporte a pais que estejam na busca por vaga, o Feirão terá também espaço kids, direcionado a crianças de seis meses a seis anos. Haverá ainda duas unidades de mata-sede no local, além de banheiros.