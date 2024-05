Bolsas da Europa operam sem direção única, após CPI confirmado e com redução de juros no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/05/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores digerem dados da inflação da zona do euro na expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) cumpra a sinalização de que começará a reduzir juros no próximo mês.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,27%, a 522,19 pontos, estendendo perdas de ontem, quando interrompeu uma sequência de nove pregões positivos.

Há pouco, a Eurostat confirmou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro ficou inalterada em abril ante o mês anterior, em 2,4%, como havia sido estimado preliminarmente há cerca de duas semanas.

Autoridades do BCE vêm indicando que pretendem anunciar um primeiro corte de juros na reunião de junho, uma vez que a inflação parece estar se encaminhando para a meta oficial de 2% de forma sustentável. Há dúvidas, porém, sobre a trajetória dos juros europeus depois do mês que vem.

A política monetária dos EUA também segue no radar. Com a inflação americana mais persistente, a expectativa é de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) não reduza juros antes de setembro. Duas autoridades do Fed falam em eventos nas próximas horas.

Às 6h36 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,30%, a de Paris recuava 0,37% e a de Frankfurt perdia 0,31%. Já as de Milão e de Madri subiam 0,06% e 0,22%, respectivamente, enquanto a de Lisboa cedia 0,08%.

