Aliança que vai tentar eleger Gilvan prefeito possui oito partidos

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PDSDB), lançou oficialmente ontem o nome do secretário de Saúde, Gilvan Junior (PSDB), como pré-candidato à Prefeitura nas eleições deste ano. O evento contou a presença dos secretários municipais e adjuntos, de 19 vereadores entre titulares e suplentes que exerceram mandato nesta legislatura, além de presidentes e representantes dos oito partidos que compõem a aliança com o PSDB: Cidadania, Avante, MDB, Podemos, PRD, PSD e Solidariedade.

“É muito representativo lançar a pré-candidatura do Gilvan com essa retaguarda que fez a gente chegar até aqui e que vai continuar conduzindo o destino da cidade. Esperamos o mês de abril terminar para tomar essa decisão da escolha do Gilvan como a pessoa que vai continuar representando essa equipe que está aqui. Estamos muito tranquilos da decisão porque foi uma escolha coletiva”, destacou Paulo Serra, acompanhado da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

O prefeito justificou a escolha do pré-candidato ressaltando a importância de Gilvan na administração andreense. “Gilvan tem 31 anos e tem uma história dentro da gestão, já passou por áreas estratégicas e importantes, sempre inovando, fazendo a diferença e pensando na vida das pessoas, trazendo melhor qualidade de vida para quem mora aqui”, pontuou.

Ao lado da mulher, Jéssica Pereira, Gilvan agradeceu o apoio do prefeito. “Tenho muito orgulho de participar da gestão do prefeito Paulo Serra, que foi o maior prefeito da história de Santo André. Nesses sete anos trabalhei em tantas áreas e pela cidade que eu amo. Essa equipe que está aqui, cada um a gente fez junto um projeto que fizemos e mudamos a vida das pessoas. Essa é uma escolha de um grupo político que mudou a cidade e vai continuar transformando a vida das pessoas”, comentou Gilvan, que a partir de segunda-feira assume a Secretaria de Ações Governamentais.