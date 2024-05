Reple tem até o dia 15 para depor à Câmara

Deve ser publicado na edição de hoje do Notícias do Município, o Diário Oficial de São Bernardo, o requerimento número 54 da Câmara, aprovado na sessão de terça-feira, convocando o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, para prestar informações ao plenário sobre as recentes denúncias de negligência e erros médicos no Hospital da Mulher, que teriam causado a morte de duas gestantes e quatro bebês. Após receber o aval de 18 dos 28 vereadores, o documento foi encaminhado para a Secretaria Legislativa, departamento que deverá negociar com o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) a data do depoimento, que precisa ocorrer, segundo prazo estabelecido pelos parlamentares, até 15 de maio. Reple não pode se recusar a ir, sob pena de ser conduzido sob vara.

BASTIDORES

Barreira

Primeiro suplente de vereador em São Bernardo, João Viana (Cidadania) divulgou vídeo aéreo da Avenida Prestes Maia, mostrando que a faixa azul exclusiva para motos, implantada no trecho de Santo André, termina exatamente quando o asfalto cruza o limite municipal. “Toda boa ideia para antes de chegar a São Bernardo”, lamentou, revelando que protocolou ofício no Paço ensinando como o prefeito Orlando Morando, que “está mais ocupado em fazer campanha para a sobrinha”, pode “seguir o bom exemplo” da cidade vizinha.

No mundo da Lua

O prefeito Orlando Morando, em sua live semanal nas redes sociais, ontem, mencionou a visita que o senador paulista Marcos Pontes (PL) fez a São Bernardo recentemente, referindo-se a ele como “o primeiro brasileiro a pisar na Lua”. Errado. Tenente-coronel aviador da FAB (Força Aérea Brasileira), atualmente na reserva, o astronauta foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço, em 30 de março de 2006, a bordo de nave russa, e passou oito dias à bordo da Estação Espacial Internacional.



#TBT

Pré-candidato a prefeito de São Caetano, Fabio Palacio (Podemos) postou ontem em suas redes sociais vídeo de outubro do ano passado em que aparecia ao lado do então candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao qual pedia votos no segundo turno que se avizinhava. “Sempre estive alinhado”, escreveu, numa indireta aos adversários que só se aproximaram do republicano depois da vitória nas urnas.



Avermelhou

Pré-candidato ao Paço de São Caetano, o vereador Tite Campanella (PL), acompanhado do colega de Câmara, César Oliva (PSD), se reuniu ontem na Padaria Monte Carlo com Fábio Palácio Vieira (homônimo do pré-candidato a prefeito pelo Podemos) e Jefferson Coriteac, do Solidariedade. Segundo fontes a par do assunto, entre um café e outro, discutiu-se a possibilidade de aliança. Caso o acordo avance, o Solidariedade será o segundo partido da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha do liberal – que ganhou força política rechaçando a esquerda –, somando-se ao PSB.