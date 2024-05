Pista da Sto.André recebe obstáculos usados em etapa do Circuito Mundial

A pista de skate Ana Brandão do Parque da Juventude, localizada no Jardim Ipanema, em Santo André, recebeu os obstáculos da pista da grande final da Liga Mundial de Street Skate – SLS Super Crown World Championship – realizada no Ginásio do Ibirapuera, em dezembro. A entrega oficial dos obstáculos será hoje, a partir das 9h, com a presença do atual campeão da SLS, o andreense Giovanni Vianna.

A cerimônia contará, ainda, com a presença de Eduardo Musa, presidente da CBSk (Confederação Brasileira de Skateboarding); Walcir Galera, presidente da Associação Andreense de Skate; José Moacir de Freitas Jr, diretor da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva de Santo André; da 213 Sports, e representante da SLS no Brasil.

Os corrimãos, hubba e caixotes doados vieram da pista de 670 metros quadrados do Ginásio do Ibirapuera, que foi construída pela California Skateparks e assinada

pelo arquiteto paulistano Daniel Oristanio, responsável pelas pistas da SLS no Brasil em 2013, 2018, 2019, 2022 e 2023.