CPTM terá alteração na circulação da Linha 11-Coral e Serviço 710

Os passageiros que utilizam o Serviço 710 - que permite viagens entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM sem a necessidade de transferência de trens na estação Brás – e a Linha 11-Coral devem ficar atentos a mudanças na circulação de trens que vão ocorrer neste fim de semana.

No sábado (4), a partir das 21h30 até o fim da operação comercial, os trens da Linha 11-Coral da CPTM não circularão entre as estações Suzano e Braz Cubas. A interdição é necessária para a retirada de um pórtico antigo (estrutura de sustentação da rede aérea) sem comprometer a segurança dos passageiros e colaboradores da CPTM.

Neste período, serão disponibilizados ônibus do Sistema Paese aos passageiros entre as duas estações, com uma parada também na Estação Jundiapeba. Os passageiros que forem utilizar os ônibus devem pegar uma senha antes de passar pelas catracas de saída das estações e apresentá-la tanto na entrada no ônibus quanto na entrada da estação de destino.

Em Jundiapeba não haverá entrega de senhas – os passageiros pagarão normalmente suas passagens ao chegar na estação de destino. Na Estação Suzano, o embarque em direção a Braz Cubas e o desembarque acontecem na Rua Prudente de Moraes, ao lado da estação. Em Jundiapeba os embarques e desembarques acontecerão na Rua Áurea Martins dos Anjos (embaixo da cobertura), e em Braz Cubas ocorrerão na Avenida Anchieta, altura do número 405, em frente à estação. O restante da Linha 11-Coral funcionará normalmente no sábado.

Já no domingo (5), das 04h às 15h30, as composições da Linha 11-Coral circularão por via única entre as estações da Braz Cubas e Jundiapeba. Por isso, o embarque e desembarque serão realizados na plataforma 2 nas duas estações. E das 15h30 até o fim da operação comercial, o embarque e desembarque da Estação Suzano será realizado pela plataforma 1. As alterações são necessárias para realização de obras na rede aérea de energia.

Os trens do serviço 710 circulam por via única entre as estações Tamanduateí e Ipiranga das 4h às 5h de domingo. O embarque e desembarque da Estação Tamanduateí acontecerá apenas pela plataforma 4 e na Estação Ipiranga acontecerá por meio da plataforma 2. As mudanças acontecem para execução de serviços na rede aérea.

Entre 7h e 20h, o Serviço 710 estará suspenso e os trens das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa encerrarão as viagens na Estação Palmeiras-Barra Funda. No sentido Jundiaí, os trens circularão pela plataforma 7 e os trens com destino Rio Grande da Serra circularão pela plataforma 8.

No período, o embarque e desembarque da Estação Água Branca, da Linha 7-Rubi, acontecerá apenas pela plataforma 2.

Das 9h até o fim da operação comercial, na Linha 10-Turquesa o embarque e desembarque da Estação Utinga acontecerá apenas pela plataforma 2 e na Estação São Caetano acontecerá por meio da plataforma 4. As mudanças acontecem para execução de serviços da Prefeitura de São Caetano para reforma do Viaduto Independência.