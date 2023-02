Com passagens a R$ 225, BlaBlaCar anuncia rotas para Uruguai, Argentina e Chile

Da Redação

A BlaBlaCar anunciou 20 novas rotas internacionais no seu marketplace de venda de passagens rodoviárias, ligando cinco estados brasileiros a destinos no Uruguai, Argentina e Chile. Com bilhetes a partir de R$ 225, os novos trechos conectam São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná a cidades como Montevidéu, Buenos Aires, Santiago e Punta del Este.

“O hábito de viajar de ônibus tem crescido cada vez mais entre os brasileiros, principalmente quando consideramos os altos valores de passagens aéreas atualmente. Com esse anúncio, oferecemos aos consumidores mais alternativas convenientes para se deslocarem na América do Sul, e aos nossos parceiros a oportunidade de otimizar a taxa de ocupação dos seus veículos”, afirma Tatiana Mattos, head da BlaBlaCar no Brasil.

As novas rotas incluem deslocamentos como:

Porto Alegre<>Buenos Aires

São Paulo<>Santiago

Rio de Janeiro<>Buenos Aires

Florianópolis<>Montevidéu

Curitiba<>Santiago

Pelotas<>Punta del Este

Em breve, a empresa vai estender ainda mais suas rotas, disponibilizando viagens de ônibus entre Brasil e Peru e entre Uruguai e Paraguai.

As rotas são oferecidas pela TTL Turismo e JBL Turismo. Fundada em 1955, a TTL é uma das principais viações em trajetos entre a Região Sul e o Uruguai, com linha diária no trecho Porto Alegre<>Montevidéu, por exemplo.

A JBL, por sua vez, está presente no mercado rodoviário desde 2008 e se destaca por suas rotas para Argentina e Chile.

Marketplace BlaBlaCar tem 185 empresas

Lançado oficialmente em outubro de 2020, o marketplace de venda de passagens rodoviárias reforça o posicionamento da BlaBlaCar como aliada na reinvenção digital das empresas de ônibus no Brasil ao proporcionar análise e estratégia customizadas para todos os parceiros. A plataforma tem parceria com mais de 185 viações, oferecendo passagens para mais de 15 mil rotas espalhadas pelo Brasil.