12.12 Liquidação de Natal: Shopee reúne produtos com até 70% de desconto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/12/2022 | 08:55



A Shopee inicia a campanha 12.12 Liquidação de Natal com benefícios que visam ajudar o consumidor a garantir as compras de fim de ano com condições especiais. Hoje (1º), no primeiro dia da ação, a plataforma disponibilizará R$ 1 milhão em cupons de descontos. Já na principal data da campanha (12 de dezembro), a empresa terá cupons adicionais de frete grátis, R$ 5 milhões em vouchers de desconto e produtos com até 70% off.

Diversão, economia e surpresas no app

Inspirada no calendário do evento, a campanha terá a página 12 Surpresas, que vai presentear os consumidores todos os dias de (1º a 12 de dezembro) com benefícios especiais. Para participar, basta acessar o calendário da campanha a partir das 12h e resgatar a recompensa.

Além disso, a Shopee realizará três Shopee Lives direto do app, sempre às 19h, que vão mostrar as melhores ofertas e promoções exclusivas do mês, além de oferecer cupons extras e dicas para uma melhor experiência na plataforma.

A primeira live acontece hoje (1º) e terá como foco os Presentes para o Fim de Ano, com demonstrações de produtos e dinâmica das caixas surpresas. Em 7 de dezembro, a transmissão será com Receitas de Natal, com apresentação de receitas natalinas e demonstração dos produtos necessários, além da opção de compras em tempo real dos itens testados na live. Já na Super Shopee Live 12.12, os influenciadores Lusca Vivot e Bianca Alencar apresentam ofertas e cupons exclusivos para a data dupla.

A campanha conta ainda com um time de influenciadores digitais como João Pedro, Daniela Choma, Steffany Borges, Marina Gregory e Júlia Tedesco, para divulgar as promoções do app, compartilhar seus achadinhos e outras novidades da Shopee em suas respectivas redes sociais.

Cartinhas de Natal

De 1 a 12 de dezembro, a Shopee disponibiliza a página especial Cartinhas de Natal Shopee com mais de 900 cartas escritas por crianças de 4 a 12 anos. Para “apadrinhar” uma delas, basta escolher uma cartinha e realizar a compra do presente direto no app da Shopee, que ficará responsável pela entrega dos itens em parceria com a ONG Projeto Orsi, que realiza o movimento social Natal Solidário há mais de 10 anos.

Cada criança listou em sua carta de duas a cinco opções de brinquedos que deseja ganhar, e o participante da ação poderá escolher o que deseja presentear (um ou mais produtos) e finalizar o pedido, nada mais. Se desejar, ainda poderá deixar uma mensagem para o pequeno.

A entrega dos presentes será feita pelo time de voluntariado corporativo da Shopee, no dia 22 de dezembro com o apoio da ONG Projeto Orsi.

Shopee Mercado incrementa ofertas de fim de ano

A partir de 6 de dezembro, a Shopee passa a contar com uma seção dedicada a ofertas e produtos de supermercados em lojas conhecidas da categoria, como Dia Supermercados, Oba Hortifruti, entre outras. Na seção, o usuário poderá encontrar descontos em alimentos, bebidas, e produtos de limpeza e higiene, além de cupons de descontos válidos para itens de grandes marcas da Shopee Oficial, como Ambev, Heineken, Nestlé, Cacau Show e Unilever.

A seção de supermercados contará ainda com vouchers diários para que os consumidores utilizem em seus mercados de preferência. A cada dia da semana, a página terá uma categoria diferente em destaque: às segundas, as melhores ofertas serão em itens de lavanderia; às quartas, destacam-se produtos de mercearia; já às sextas, o usuário poderá iniciar o fim de semana aproveitando descontos em itens para happy hour.