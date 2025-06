Taremi fica retido no Irã e deve desfalcar a Inter de Milão na estreia no Mundial de Clubes

Sem conseguir viajar do Irã para os Estados Unidos, palco do Mundial de Clubes, o atacante Mehdi Taremi deverá desfalcar a Inter de Milão, vice-campeã da última Liga dos Campeões, na estreia na competição. O jogador deveria ter embarcado na sexta-feira de Teerã rumo a Los Angeles, onde a equipe está concentrada, mas o espaço aéreo de seu país encontra-se fechado em decorrência de um conflito armado com Israel.

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Taremi chegou a ir ao aeroporto da capital iraniana, mas precisou retornar por motivos de segurança. O jogador foi ao seu país para disputar jogos das Eliminatórias da Ásia contra Catar e Coreia do Norte - o Irã tem garantida sua vaga na Copa de 2026.

A Inter de Milão inicia sua caminhada no torneio diante de Monterrey, na terça-feira, às 22h (horário de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Los Angeles. O conjunto italiano também enfrentará Urawa Red Diamonds, do Japão, e o argentino River Plate.

No momento, Chivu poderá contar com o habitual ThuLa no ataque, atrás do qual estão apenas Sebastiano Esposito e Valentin Carboni, que, no entanto, retornou de uma longa ausência. O irmão de Sebastiano, Pio, está se recuperando de sua lesão muscular e deve retornar apenas para a terceira partida contra o River Plate.

Atualmente, o técnico Cristian Chivu, que assumiu o comando após Simone Inzaghi se transferir ao saudita Al-Hilal, conta com apenas três atacantes para o primeiro jogo: Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Sebastiano Esposito. O irmão de Sebastiano, Pio, e Valentin Carboni ainda recuperam ritmo de jogo após longo período afastados por lesões.

Mehdi Taremi chegou à Inter na última temporada, vindo do Porto, e participou de 43 partidas da Inter, marcando três gols e dando sete assistências. Ele atuou em todas as partidas da equipe italiana na Liga dos Campeões, exceto na final contra o Paris Saint-Germain, que se sagrou campeão em Munique.