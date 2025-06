EUA ajudam Israel a interceptar mísseis de contraofensiva do Irã

As forças militares dos EUA estão operando no ar, em terra e no mar para abater mísseis iranianos disparados contra Israel em resposta aos ataques ao programa nuclear e à liderança militar do Irã, levando Washington a um envolvimento mais direto no conflito em expansão.

O Irã disparou cerca de 200 mísseis balísticos e mais de 200 drones em direção ao território israelense até agora, em resposta a múltiplas ondas de ataques israelenses realizadas desde a quinta-feira.

Antes mesmo que os ataques retaliatórios começassem, caças americanos, contratorpedeiros da Marinha e sistemas de defesa aérea baseados em terra se posicionaram para ajudar a conter qualquer ataque, segundo autoridades dos EUA.