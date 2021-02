Como parar de receber e-mails da Uber

Bianca Bellucci

05/02/2021 | 14:18



Por padrão, a Uber encaminha uma série de e-mails com novidades, promoções e comprovantes. A quantidade de mensagens, no entanto, pode incomodar algumas pessoas. Ainda mais porque a empresa costuma enviar conteúdo sobre todos os seus produtos, como Uber Eats e Uber para Empresas.

Para deixar de receber e-mails, no entanto, é simples. Basta acessar as configurações da Uber. Neste tutorial, o 33Giga ensina o procedimento. O passo a passo foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android e na versão web.

1. Acesse um dos e-mails que você recebeu da Uber. Em seguida, vá até o final e clique em “Cancelar assinatura”. Se preferir pular esta etapa, basta clicar aqui.

2. Desça a tela e dê um toque em “Gerenciar preferências”.

3. Digite o e-mail que está recebendo as mensagens da Uber e aperte “Avançar”.

4. Coloque a senha de sua conta na Uber e, novamente, pressione “Avançar”.

5. Caso nunca tenha acessado essas configurações pelo dispositivo que você está usando no momento, a empresa pedirá uma dupla autenticação, enviando um código via SMS para seu celular. Se o aparelho já for cadastrado, no entanto, pule para a etapa 6.

6. Na tela, aparecerá uma série de categorias de mensagens que a Uber envia para o usuário. Deixe marcadas apenas aquelas que você quer continuar recebendo novidades.

7. Ao finalizar a seleção, selecione “Salvar alterações” e pronto. A partir de agora, apenas os e-mails autorizados chegarão a sua caixa de entrada.

