Como colocar contagem regressiva no Instagram Stories

Marcella Blass

Do 33Giga



20/11/2020 | 09:18



Um dos recursos mais divertidos do Story do Instagram é o uso de stickers, que traz para as publicações interatividade além de reações e comentários. Entre uma série de outras opções, o acervo conta com a ferramenta de contagem regressiva, que permite ao usuário criar um contador para qualquer data ou evento importante. Curtiu? Abaixo, o 33Giga te ensina o passo a passo para usar a função.

1 – Capture ou carregue uma foto no Story. Depois, toque no símbolo do sticker, na parte superior.

2 – Escolha o sticker contagem regressiva.

3 – Preencha um nome e uma data e hora de término para a contagem.

4 – Para compartilhar, toque em Enviar para.

5 – Escolha entre Seu Story ou Amigos Próximos e compartilhe sua contagem regressiva.

