Enem: 99Moto oferece 50% de desconto em viagens no segundo domingo

Para ajudar estudantes de todo o País a chegarem no horário nos locais de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a 99Moto, aplicativo de mobilidade nacional, oferecerá descontos de 50% em viagens para os locais de prova neste domingo (10). Os descontos são limitados a R$ 5.

Os estudantes podem utilizar o cupom 99ENEM para garantir seu desconto nas corridas - sendo o cupom específico “ENEM99” para quem mora no Rio de Janeiro.

COMO PARTICIPAR

*Os cupons serão válidos para o domingo 10/11 até às 13 horas;

*Para utilizar o cupom, o estudante precisa ter o aplicativo da 99 instalado no celular;

*Os clientes deverão inserir o cupom de desconto que atende a sua cidade no campo “Meus Descontos” dentro do aplicativo 99, após digitar o código, deve apertar o botão “Confirmar” para que o cupom seja validado;

*Os descontos são limitados a R$ 5.

RECOMENDAÇÕES

*Conferir o endereço do local de prova inserido no aplicativo;

*Inserir o desconto da localidade do estudante;

*Verificar se o desconto foi aplicado antes de iniciar a corrida.

Em 2023, a 99Moto estima ter apoiado na locomoção de mais de 20 mil candidatos.