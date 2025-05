Após SUVs, CAOA Chery aplica desconto ao sedan híbrido Arrizo 6

A CAOA Chery anunciou nessa terça-feira (6) a extensão da sua “Política de Preço Justo” para o sedan híbrido Arrizo 6 PRO Hybrid MAX DRIVE. O modelo passa a ser vendido com R$ 10 mil de desconto, por R$ 129.990, com pronta entrega em toda a rede de concessionárias no Brasil a partir desta quarta-feira (7).



LEIA MAIS: CAOA Chery reduz preços e lança linha 2026 com SUVs mais acessíveis

Reconhecido por reunir conforto, sofisticação e eficiência, o Arrizo 6 PRO Hybrid se posiciona como uma das opções mais competitivas do segmento de sedans eletrificados no país. O carro conta com motor 1.5 Turbo Flex e sistema híbrido 48V, além de câmbio CVT com 9 marchas simuladas e seletor joystick — combinação que entrega boa performance com baixo consumo e menor emissão de poluentes.



Com dimensões generosas (4,64 metros de comprimento), o modelo oferece um pacote Premium de série, incluindo tecnologia embarcada, segurança e design moderno, além de ser vendido nas cores preta, branca ou cinza.



Outro destaque é o sistema Start Stop, que desliga o motor em paradas curtas e ajuda a reduzir o gasto de combustível e o ruído interno. A CAOA Chery também oferece 5 anos de garantia para o conjunto mecânico e 8 anos para o sistema híbrido, o que reforça a confiança na durabilidade do veículo.



O Arrizo 6 PRO Hybrid MAX DRIVE se junta à linha Tiggo, que também teve redução de preços recentemente. Segundo a montadora, a ação visa tornar os carros eletrificados mais acessíveis e ampliar sua presença no mercado nacional.