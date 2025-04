CAOA Chery reduz preços e lança linha 2026 com SUVs mais acessíveis

Em um movimento ousado e pouco comum no cenário atual da indústria automotiva, a CAOA Chery decidiu nadar contra a maré e lançou a linha 2026 dos SUVs Tiggo com preços mais baixos. Enquanto outras montadoras seguem reajustando valores para cima, a marca aposta em uma “Política de Preço Justo”, com cortes que chegam a R$ 8 mil nas tabelas.



Com a redução, o Tiggo 5x Sport volta a custar R$ 119.990, valor que o torna elegível para isenção de impostos na compra por pessoas com deficiência (PCDs). As versões Tiggo 5x PRO e PRO Hybrid Max Drive também tiveram ajustes e passam a custar R$ 134.990 e R$ 149.990, respectivamente.



A linha Tiggo 7 também entrou na onda da economia: os preços caíram R$ 7 mil, com o Tiggo 7 Sport saindo por R$ 139.990 e o topo de linha, Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive, por R$ 174.990. Já o Tiggo 8 PRO, SUV de sete lugares, teve o preço fixado em R$ 199.990.



Além da estratégia agressiva de preços, a marca mantém a oferta de 5 anos de garantia para todos os modelos e 8 anos para eletrificados, reforçando sua aposta em confiabilidade e valor de revenda.



Os novos preços já estão valendo nas concessionárias da CAOA Chery em todo o país.