Parceria Renault e Geely apresenta o SUV elétrico EX5

Tem novidade no universo dos SUVs elétricos no Brasil. Foi apresentado ontem o Geely EX5, modelo que marca o retorno da marca chinesa ao Brasil e que ocorre um mês após o anúncio da parceria com a Renault. A previsão é que, em julho, ele esteja sendo oferecido aos compradores, inicialmente em 23 concessionárias de 18 cidades, mas a expectativa é que o número de lojas espalhadas pelo País chegue a 105.

LEIA MAIS: Preste atenção no Basalt, ele pode te surpreender

O Geely EX5 possui um design exterior arrojado e dinâmico. Inspirado na face de um tigre. Tem para-choque aerodinâmico, maçanetas embutidas, grade frontal ativas um tratamento especial das superfícies laterais com linhas marcadas. As lanternas elevadas com efeito 3D translúcido destacam a traseira. São 2,75 metros e largura de 1,9 metros.

O carro é movido por um powertrain elétrico inteligente 11 em 1 que oferece 217 CV de potência. No quesito segurança, o modelo possui recursos ‘inteligentes’ voltados à proteção dos ocupantes e dos pedestres.

No interior, o design minimalista, saltando aos olhos a grande tela de 15,4 polegadas localizada no centro do painel, semelhantes às usadas pelos conterrâneo (e concorrentes) BYD. Além de sistema de assistente de voz com mais de 200 comandos.

LEIA MAIS: GWM lança Haval H6, SUV híbrido mais vendido do país; veja preço tabelado

Um detalhe importante é que a Geely utilizará a expertise da Renault no mercado brasileiro, com infraestrutura de distribuição, ampla rede de concessionários com cobertura nacional e com vendas e pós-vendas, além de um grande armazém de peças que permite a distribuição em todo o território nacional.