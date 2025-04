GWM lança Haval H6, SUV híbrido mais vendido do país; veja preço tabelado

A GWM traz ao Brasil a nova linha 2025 do Haval H6, um dos SUVs híbridos mais vendidos do país, agora com inovações tecnológicas e melhorias no design. Entre as principais novidades, o modelo ganha ajuste automático de bancos por reconhecimento facial nas versões PHEV34 e GT, além de travamento automático das portas por afastamento da chave e faróis altos com comutação automática. O visual também foi refinado, com lanternas escurecidas e novo revestimento interno, reforçando o caráter premium do veículo.

O modelo híbrido autorrecarregável Haval H6 HEV2, que já se consolidou como um dos principais da linha, chega com preço tabelado em R$ 220.000 e pode ser adquirido por meio do site oficial da GWM, do Mercado Livre, do aplicativo My GWM e nas concessionárias da marca. Outras versões, como as plug-in H6 PHEV19 (R$ 245.000), H6 PHEV34 (R$ 288.000) e H6 GT (R$ 325.000), estarão disponíveis em breve.





Design refinado e experiência aprimorada





O novo Haval H6 2025 traz mudanças visuais discretas, mas que fazem diferença na percepção de sofisticação. As lanternas traseiras escurecidas e a nova logotipia GWM na tampa do porta-malas modernizam o visual. No interior, o acabamento das portas e do painel recebeu um revestimento que simula aço escovado, reforçando a sensação premium do modelo.

Além do design renovado, o SUV agora conta com novos equipamentos que ampliam a segurança e o conforto. O comutador automático do farol alto passa a ser um item de série, garantindo melhor visibilidade ao motorista. Outra novidade é o travamento automático das portas ao se afastar com a chave, um recurso que adiciona praticidade ao dia a dia.





Os modelos PHEV34 e GT chegam com um diferencial inovador: ajuste automático dos bancos por reconhecimento facial. Por meio de uma câmera instalada na coluna dianteira, o veículo identifica o motorista e ajusta automaticamente o banco conforme a configuração prévia, garantindo mais comodidade e personalização na experiência de direção. O H6 PHEV34 também passa a contar com preparação para subwoofer, elevando o nível de entretenimento a bordo.





Segundo Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil, as novidades reafirmam o compromisso da marca em oferecer tecnologia de ponta e conforto aos consumidores brasileiros. “O Haval H6 tem sido um sucesso no país, conquistando a liderança de vendas em diversos meses. Essas atualizações foram desenvolvidas para continuar oferecendo um veículo inovador e sofisticado, mantendo nosso compromisso com a excelência”, afirma.