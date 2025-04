Preste atenção no Basalt, ele pode te surpreender

No competitivo mundo dos SUVs qualquer detalhe faz a diferença na hora de escolher um carro. Potência, conforto, esportividade, espaço e (por que não?) preço. Afinal, antes de caber na garagem, o veículo precisa caber no bolso. Com isso, o Citroën Basalt se torna uma alternativa interessante. O SUV Coupe da marca francesa pode ser adquirido, na versão básica (Feel), com câmbio manual, por R$ 92.990, quando comprado no e-commerce da montadora.

O carro é oferecido em outras duas versões, a Feel Turbo 200, que custa a partir de R$ 116, 9 mil. E a Shine Turbo 200, cujo preço sugerido no site da Citroën é R$ 118,2 mil.

Foi justamente a versão topo de linha que passou uma semana na garante do Diário. Foram sete dias de uso, nos quais o SUV chamou a atenção da equipe de reportagem e também das pessoas na rua. Apesar de não ser mais uma novidade, o Basalt provocou algumas viradas de pescoço e uns olhares atenciosos de pedestres e de outros motoristas.

Externamente chama atenção as linhas do carro, que casam muito bem com as rodas de liga leve de 16 polegadas e os pneus 205/65. Ao abrir as portas, o que impressiona é o espaço interno, principalmente a altura do teto, proporcionando conforto absoluto ao motorista e passageiros, até mesmo para os que ocupam o banco traseiro.

Tem bagagem para carregar? Pode ficar sossegado. O Basalt oferece um porta-malas com 490 litros e tampa com abertura total. Se ainda não for suficiente, dá para rebater os bancos traseiros.

As versões Feel e Shine são equipadas com o motor Turbo 200. Aliado a um câmbio CVT de sete marchas e com três modos de condução, o propulsor entrega 130 cv de potência. O exclusivo sistema Multiair III, que possibilita o ajuste constante do tempo e amplitude de abertura das válvulas de admissão de forma automática. Para o motorista isso resulta em ainda mais performance com muita eficiência.

A versão de entrada usa o motor 1.0 Firefly, associado a um câmbio manual de cinco marchas e possibilita um ótimo consumo de combustível de até 14,6 km/l com gasolina na estrada , possibilitando uma autonomia superior a 680 km com um só tanque.

Veja o que cada versão oferece:

Feel

- Motor 1.0 Firefly e câmbio manual de cinco marchas

- Painel digital colorido de 7” customizável

- Airbags laterais dianteiros

- Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante

- Câmera de ré

- Três entradas USB

- Retrovisores elétricos

- Luzes de condução diurna (DRL) com leds

- Seis alto-falantes

- Ar-condicionado

- Banco do motorista e volante com regulagem de altura

- Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

- Rodas de 16” de liga-leve com pneus 205/60

- Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave canivete

- Alarme

- Bocal do combustível com destravamento elétrico

Feel Turbo 200

Todos os itens da versão Feel mais:

- Motor Turbo 200 de até 130 cv

- Câmbio automático CVT com três modos de condução

Shine Turbo 200

Todos os itens da versão Feel Turbo 200 mais:

- Ar-condicionado digital

- Sensor de estacionamento traseiro

- Rodas de liga-leve de 16” diamantadas

- Faróis de neblina

- Limitador e controlador de velocidade

- Bancos e volante com revestimento premium

- Encostos de cabeça traseiros laterais com abas de apoio

- Skidplate dianteiro e traseiro

Opcional: - Pintura bitom com teto Perla Nera