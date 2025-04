BYD e outras montadoras chinesas registram fortes vendas em março; XPeng se destaca

A BYD e outras montadoras chinesas registraram vendas robustas em março, impulsionadas por subsídios governamentais e pelo crescente interesse por veículos elétricos (EVs) na segunda maior economia do mundo.

Maior fabricante global de EVs, a BYD informou nesta terça-feira que suas vendas de veículos de nova energia (NEVs) cresceram 25% no mês, alcançando 377.420 unidades e elevando o total do primeiro trimestre para 1.000.804 veículos. Desse total, 166.109 foram modelos elétricos a bateria.

Especializada em híbridos, a Li Auto aumentou as entregas em 26,5% em março, para 36.674 unidades. No acumulado do trimestre, as entregas avançaram 15,5%, somando 92.864 veículos, dentro da previsão da empresa, que variava entre 88.000 e 93.000 unidades.

LEIA TAMBÉM:

BYD supera Tesla com receita de US$ 107 bilhões e lucro de US$ 5,55 bilhões em 2024



O desempenho positivo das principais montadoras chinesas reflete tanto o apoio dos subsídios governamentais para renovação da frota quanto as promoções e esforços de marketing das empresas após o feriado do Ano Novo Lunar.

A XPeng, de Guangzhou, conhecida por sua tecnologia avançada de direção assistida, destacou-se entre as concorrentes domésticas ao mais que triplicar as entregas em março, para 33.205 unidades. No trimestre, os volumes quadruplicaram em relação ao ano anterior, chegando a 94.008 veículos.

Enquanto isso, a NIO entregou 15.039 unidades no mês, um avanço de 26,7%, e totalizou 42.094 veículos no primeiro trimestre, alta de 40,1%. Em março, foram 10.219 unidades da marca NIO e 4.820 da Onvo.

A Geely Automobile também registrou um crescimento expressivo, com alta de 54% nas vendas de março, para 232.177 unidades, elevando o total trimestral para 703.824 veículos.

Já o grupo Zeekr, nova marca fruto da fusão entre Zeekr e Lynk&Co, contabilizou 40.715 entregas no mês. Fonte: Dow Jones Newswires.