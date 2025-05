Decisão sensata

A decisão do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), de cancelar os shows que marcariam o aniversário de 148 anos do município representa posicionamento responsável ante as dificuldades enfrentadas pelos cofres públicos. Com dívida consolidada de R$ 824 milhões herdada da gestão anterior, a atual administração optou por poupar cerca de R$ 2 milhões ao suspender contratações de artistas consagrados, como Frejat, Mumuzinho e César Menotti & Fabiano, além da estrutura necessária às apresentações. A medida demonstra compreensão de que o uso equilibrado dos recursos do erário deve priorizar áreas que garantam o funcionamento básico da cidade, como saúde, educação e assistência.

O impacto da dívida acumulada começa a se refletir sobre a capacidade de execução de serviços essenciais. Ao evitar gastos elevados com eventos festivos, o município sinaliza que compreende a urgência de reorganizar as contas públicas. A opção de substituir as atrações de grande custo por apresentações de artistas locais, distribuídas por diferentes pontos da cidade, reforça o compromisso com a valorização da cultura comunitária e, ao mesmo tempo, promove uma alternativa de lazer mais condizente com o atual cenário orçamentário. A iniciativa também evita que a população receba sinais contraditórios quanto às prioridades da gestão em um momento de pressão fiscal.

Ao romper com uma tradição do Paço de patrocinar espetáculos caros em datas comemorativas, o prefeito de São Caetano estabelece novo parâme-tro de responsabilidade administrativa. Não se trata de desconsiderar a importância das atividades culturais, mas sim de reconhecer que o momento exige escolhas firmes e conscientes. Ao tomar essa medida, Tite Campanella envia um recado claro de que a austeridade, quando voltada à proteção dos serviços fundamentais, é uma ferramenta de governança e respeito ao cidadão. A busca por soluções criativas e financeiramente viáveis para manter a programação de aniversário preserva o espírito festivo, mas sem afrontar o bom senso fiscal.