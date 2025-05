Futebol Solidário em Santo André reúne grandes nomes pela conscientização

Santo André será palco de um evento de impacto social e esportivo: o Futebol Solidário, projeto que visa unir esporte, solidariedade e conscientização sobre a violência doméstica. A partida ocorrerá no Estádio Bruno Daniel, no dia 24 de maio de 2025, às 10h, com entrada gratuita para o público que doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições carentes da cidade.

O evento reunirá ex-jogadores do futebol profissional brasileiro, grandes nomes que fizeram história em clubes do País, para uma partida de confraternização que promete agradar a todos os públicos, com a presença de jogadores nacionais e internacionais como Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras), Flávio Conceição (meia com passagem pelo Real Madrid), Amaral (ex-volante do Palmeiras e Corinthians), Junior (lateral com história no São Paulo), Muller (ex-atacante da Seleção Brasileira) e Neto, ídolo e ex-meia do Corinthians. Mais do que o esporte, o Futebol Solidário é uma ação que busca sensibilizar a comunidade sobre a importância de combater a violência doméstica, ao mesmo tempo em que promove a integração entre os fãs de futebol e seus ídolos.

A partida trará a conscientização de combate a violência contra a mulher. Durante o evento, serão distribuídos portfólios educativos sobre o combate à violência doméstica e o trabalho realizado pelo “ELES por ELAS”, observatório de coleta de dados e mapeamento de informações sobre crimes de violência doméstica, contribuindo para a formulação de políticas públicas mais eficazes.

Serviço

Evento: Futebol Solidário

Data: 24 de maio de 2025

Horário: 10h

Local: Estádio Bruno Daniel, em Santo André

Entrada: Gratuita (mediante doação de 1kg de alimento)