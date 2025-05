Veja o obituário do Grande ABC deste dia 7 de maio de 2025

SANTO ANDRÉ

Annita Barrio Nuevo, 94. Natural de Luiz Alves (Santa Catarina). Residia no Parque Bandeirante, em Santo André. Enfermeira aposentada. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Cabral, 89. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Tapiratiba.

Antonio Geraldo de Carvalho, 89. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nei Francisco Moreira, 82. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal da Consolação, no Guarujá (SP).

Antonio Lúcio da Paz, 79. Natural de Jurema (Pernambuco). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manuel Castro Mororó, 75. Natural do Estado do Ceará. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Leite Felippe, 75. Natural de Matão (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Aparecido Imperador, 71. Natural de Londrina (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo de Sousa Pereira, 71. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato Vieira Nunes, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clodoaldo José de Lima, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilmara Silva Rosa, 54. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Socorro Santos, 47. Natural de Taquarana (Alagoas). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Nelson Luiz Zanon, 79. Natural de Mauá. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Lúcia Marques Gomes Saraiva, 66. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Barcelona. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dilma de Sousa Gonzaga, 60. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Bruno Alves de Sousa, 38. Natural de São Paulo. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria do Carmo de Lima, 74. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Ivanildo dos Santos, 47. Natural de Ibicuí (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Nádia Chedi Eid, 76. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Mortari, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.