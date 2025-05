Dia das Mães: gasto médio com presente sobe para R$ 298 em 2025

Os filhos estão dispostos a abrir mais a carteira neste Dia das Mães. Segundo pesquisa do Sebrae-SP, o gasto médio com presentes no comércio de pequeno porte deve chegar a R$ 298,20 neste ano — um aumento real de 3,5% em relação a 2024, já descontada a inflação.



A preferência dos consumidores está clara: 47% querem presentear com cosméticos, 41% vão apostar em roupas e 35% pretendem dar chocolates ou flores. Bijuterias e acessórios também estão na mira de 27% dos entrevistados.



O levantamento aponta ainda que 59% dos consumidores pretendem gastar mais este ano do que no ano passado. Outros 24% devem manter o valor dos presentes, enquanto apenas 16% afirmaram que vão gastar menos.



Para a coordenadora de pesquisas do Sebrae-SP, Carolina Fabris Ferreira, os números são animadores. “É um sinal de que a economia está aquecida, apesar da inflação, principalmente em alimentos, ainda impactar o bolso das famílias.”



A pesquisa foi realizada entre os dias 26 de março e 8 de abril de 2025 com consumidores e empreendedores de pequenos negócios paulistas.

* Com Agência Brasil