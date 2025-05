Operação Força Total aumenta policiamento nas ruas de São Bernardo

Em uma ação conjunta entre as forças de segurança pública, São Bernardo recebeu na manhã desta quarta-feira (7) o lançamento da Operação Força Total, que atuará durante 15 dias com maior policiamento ostensivo pelas ruas da cidade. A ação contará com a integração entre a Polícia Militar, Polícia Civil e GCM (Guarda Civil Municipal), com aproximadamente 2 mil agentes das três corporações.



"O nosso objetivo, como sempre, é reduzir os indicadores criminais aqui no município e oferecer a quem vive e trabalha em São Bernardo uma segurança pública de excelência, com qualidade, à altura do cidadão que merece esse serviço. Esse é o caminho do sucesso que temos alcançado com a queda histórica dos nossos índices criminais", destacou o coronel Sanchez, comandante do CPAM6.

Participaram da cerimônia o prefeito Marcelo Lima (Podemos), o secretário municipal de Segurança Urbana, Major Topalian, o delegado da Seccional da Polícia Civil de São Bernardo, Domingos Paulo Neto, e o comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pelo Grande ABC, o coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior.