Belo e Gracyanne Barbosa ficam lado a lado em festa de aniversário de 50 anos de Leo Dias

Gracyanne Barbosa e Belo se reencontraram na noite da última terça-feira, dia 6, no aniversário de 50 anos de idade de Leo Dias, que rolou em São Paulo. O cantor foi uma das atrações musicais da noite e nos Stories do jornalista foi visto lado a lado com a ex.

Desde que a influenciadora deixou o BBB25, eles já se encontraram uma vez publicamente, no palco do Domingão com Huck, quando cantor até mesmo fez uma performance de uma de suas músicas para a musa fitness.

Vale lembrar, no entanto, que Belo está em um relacionamento com a influenciadora Rayane Figliuzzi, que não pôde marcar presença no aniversário do jornalista. Em seus Stories, ela foi questionada sobre a ausência e explicou:

Hoje eu tive prova na minha faculdade, além disso, compromissos do Belo são do Belo! Eu não consigo acompanhar ele pra viver a vida dele, porque também tenho minha vida.

Belo e Gracyanne ficaram 16 anos juntos, e anunciaram o término do relacionamento em abril de 2024.