No ‘berço’ de Lula, governo Tarcísio é mais bem avaliado que o do petista

O eleitor de São Bernardo aprova tanto a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) quanto a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Porém, segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário, o chefe do Executivo paulista é mais bem avaliado que o ocupante do Palácio do Planalto, apesar de Lula ter a cidade como seu berço político.

A administração estadual é aprovada por 61,9% do eleitorado são-bernardense. Outros 33,2% desaprovam a gestão Tarcísio. Não souberam ou não quiseram responder 4,9% dos entrevistados. A margem de erro da pesquisa, feita entre os dias 27 e 30 deste mês, é de 3,7 pontos percentuais.

Ainda segundo o levantamento, 47,5% dos entrevistados julgam a gestão de Tarcísio ótima ou boa, 26,8% a consideram regular e 23,2% a avaliam como ruim ou péssima.

LULA

Sobre a administração de Lula, 48,1% disseram que a aprovam, enquanto 47,6% responderam que a desaprovam. Não souberam ou não quiseram responder 4,3% dos entrevistados pelo instituto.

Ao refinar ainda mais as impressões do eleitor sobre o governo do presidente, 34,8% o consideram ótimo ou bom, 25,1% o avaliam como regular e 38,6% o julgam ruim ou péssimo.