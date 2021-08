15 passeios em Berlim que você não pode deixar de fazer

Maria Beatriz Vaccari

Planejar passeios em Berlim, capital da Alemanha, é uma delícia. Afinal, a cidade tem muita história para contar e diversão de sobra para curtir de dia e de noite, independentemente de você estar viajando com crianças ou não.

Ilha dos Museus

Símbolo de contracultura, Berlim não se cansa de provar que é uma das capitais mais pop do mundo. A onda começou com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os moradores do lado oeste da capital alemã se viram isentos do serviço militar obrigatório.

Isso chamou atenção de muitos jovens contrários à concepção do estado rígido, entre eles intelectuais, punks, anarquistas e artistas. Aos poucos, estima-se que cerca de 50 mil deles migraram para a cidade e incentivaram movimentos culturais que podem ser observados até hoje nas ruas e no estilo de vida berlinense.

Cada vez mais irrequieta, a capital da Alemanha se renova sem parar diante dos olhos do visitante – literalmente, pois é possível observar, a todo o momento, obras espalhadas pela cidade. Na prática, isso resulta em uma série de opções de lazer, compras e gastronomia aos moradores e quem chega de fora em busca de passeios em Berlim.

Os melhores passeios em Berlim

Portão de Brandemburgo

Na hora de programar os passeios em Berlim, prepare-se pra tomar um banho de história. Um dos grandes marcos nesse sentido é o Portão de Brandemburgo, talvez o cartão-postal mais famosos da Alemanha.

Portão de Brandemburgo

O monumento foi construído entre 1788 e 1791, inspirado no portal da entrada da Acrópole de Atenas, na Grécia. Quando o muro de Berlim foi erguido, a construção ficou em uma área de exclusão, que não podia ser acessada pelo público. Trinta anos depois, após o fim da barreira, o local recebeu milhares de pessoas e se transformou no símbolo da reunificação da cidade.

Reichstag

Reichstag

O Reichstag é o principal marco do renascimento alemão. Trata-se da sede do parlamento, que foi atacada durante a Segunda Guerra, abandonada quando o país se dividiu em ocidente e oriente e restaurada a partir de 1990. O prédio de linhas clássicas é marcado hoje por uma cúpula de vidro projetada por Norman Foster. É possível visitar o local ao fazer reservas no site oficial.

Babel Platz

Outro lugar histórico em Berlim é a Babel Platz, praça que foi palco da primeira queima de livros comandada pelo governo nazista. Além de ter um visual bonito, o local apresenta uma obra emocionante: uma espécie de biblioteca subterrânea, que pode ser observada por meio de um vidro posicionado no chão. O salão conta com prateleiras enormes e vazias, que simbolizam o espaço necessário para guardar os cerca de 20 mil exemplares destruídos pelos aliados de Adolf Hitler.

Ainda na Babel Platz, é possível contemplar a ópera e a icônica Universidade Humboldt de Berlim, que já teve alunos ilustres, como Karl Marx e Arthur Schopenhauer. A igreja de Hedwig é outra atração bacana dos arredores, mas não chega a ser o templo mais impactante da cidade. Isso porque é difícil competir com a Kaiser-Wilhelm Gedachtniskirche, que fica perto da região do zoológico (Zoologischer Garten).

Kaiser-Wilhelm Gedachtniskirche

Vista da Kaiser-Wilhelm Gedachtniskirche

A catedral foi construída em 1890 e bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Os danos causados pelo ataque podem ser vistos até hoje (principalmente na torre principal), já que o governo decidiu manter o prédio como um memorial. Eles também construíram uma nova igreja, que fica em frente à antiga e apresenta um estilo mais moderno, com destaque para os mais de 20 mil vitrais.

Tiergarten e Coluna da Vitória

Coluna da Vitória no Tiergarden

A Kaiser-Wilhelm Gedachtniskirche e o zoológico de Berlim se projetam junto ao Tiergarten, área verde que recobre boa parte do centro de capital da Alemanha e merece uma visita mais demorada no verão. Essa é a época que os alemães passam horas se exercitando ou fazendo piqueniques nos longos gramadões. Aproveite para fotografar a Coluna da Vitória (Siegessäule, em alemão), estátua dourada que está entre os grandes cartões-postais da cidade.

Ilha dos Museus

Outro point que não pode ficar fora dos passeios em Berlim é a Ilha dos Museus (Museumsinsel). Declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, a região reúne cinco museus com acervos espetaculares.

Ilha dos Museus

O mais famoso é o Pergamonmuseum, que está fechado para obras e deve reabrir apenas em 2025. Entretanto, se você está em busca de passeios em Berlim antes dessa data, experimente sentir um gostinho da exposição na mostra especial “Pergamonmuseum. The Panorama”, que expõe alguns tesouros arqueológicos e conta com uma sala com projeções em 360º.

Museu Futurium

Futurium

O museu Futurium é uma ótima pedida para começar uma viagem pela capital. Com proposta semelhante à do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ), o local debate questões ligadas ao futuro da humanidade. A entrada é gratuita e dá direito a interagir com um bocado de atrações, incluindo robôs, sistemas que usam inteligência artificial e até impressoras 3D.

The Feuerle Collection

The Feuerle Collection

Quem busca explorar conceitos artísticos ainda mais ousados pode reservar um horário na The Feuerle Collection, mostra exclusiva com fotografias com apelo sexual e artefatos orientais antigos, localizada dentro de um antigo bunker de telecomunicações da Segunda Guerra Mundial.

East Side Gallery

Situada entre os descolados bairros de Kreuzberg e Friedrichshain, East Side Gallery é um dos museus a céu aberto mais históricos do mundo.. Em 1990, depois que a Alemanha foi reunificada, 118 artistas de 21 países foram chamados para pintar 1,2 km do outrora muro cinzento, criando uma das street arts mais fotografadas do mundo.

O mural mais famoso mostra um beijo na boca entre Erich Honecker e Leonid Brejenev, que lideraram a Alemanha Oriental e a União Soviética, respectivamente.

Checkpoint Charlie

Localizada na região oriental a Friedrichstrasse, um dos centros comerciais da capital da Alemanha, rende ótimos passeios em Berlim. O local conta com diversas lojas de grife e abriga uma série de pontos históricos da cidade, como o Checkpoint Charlie, onde é possível ver um posto militar que ficava na antiga fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Oriental durante a época da Guerra Fria.

Alexanderplatz

A avenida Unter den Linden desemboca na famosa Alexanderplatz, conhecida por sua enorme torre de televisão. O prédio é um dos grandes marcos de Berlim, já que espeta o céu com seus 368 metros de altura.

Vista da torre de TV na Alexanderplatz

Quem quiser pode fazer uma refeição no restaurante giratório, a 203 metros do chão. Mas também dá para subir no mirante, fazer belas fotos e depois provar a gastronomia alemã nos restaurantes e bares nos arredores.

Kurfürstendamm

A Kurfürstendamm é o principal destino de compras do lado ocidental e mais um entre os principais passeios em Berlim. Com visual elegante, ela também reúne algumas das marcas de moda mais famosas do mundo, além de lojas de eletrônicos, como a Apple Store.

KaDeWe

Nas proximidades, é possível visitar a KaDeWe. A luxuosa loja de departamentos, que é a maior do Velho Continente (com 60 mil metros quadrados divididos em oito andares), foi aberta em 1907 e se tornou um símbolo do capitalismo.

KaDeWe

Ali, os moradores de Berlim encontravam produtos de diversas partes do mundo, desde roupas e acessórios até queijos e bebidas. Quando o muro caiu, os moradores do lado oriental ficaram tão deslumbrados com a loja que o local precisou fechar as portas por conta da alta demanda de pessoas.

Potsdamer Platz

Sony Center, na Potsdamer Platz

Entre a Friedrichstrasse e a Kurfürstendamm, já próxima ao Tiergarten e o Portão de Brandemburgo, destaca-se a famosa Potsdamer Platz. Símbolo da Alemanha moderna, essa praça tem arquitetura ousada e destaca o Sony Center, palco de um bocado de porção de restaurantes, cinemas, lojas e museus.

Memorial do Holocausto

Perto da Potsdamer Platz, na Eberstrasse, uma das principais avenidas da cidade, é possível fazer mais um entre os passeios em Berlim ligados à história. Trata-se do Memorial do Holocausto, um quarteirão todo tomado por 2.712 blocos retangulares de concreto, que lembram os judeus mortos na Segunda Guerra.

Onde comer em Berlim

A oferta gastronômica da capital alemã é espetacular, com direito até a restaurantes com estrelas Michelin. Mas também faz parte, na hora de programar passeios em Berlim, incluir uma parada nas barraquinhas que vendem pães com salsichas, como as ótimas curry wurst.

Confira alguns restaurantes em Berlim que valem a visita:

Bonvivant Cocktail Bistro

Definido como um bistrô de coquetéis, é uma boa opção para quem quer tomar um drinque em um ambiente aconchegante. Além de bebidas, o local oferece pratos vegetarianos.

Crackers

Um portãozinho discreto esconde um dos restaurantes mais legais de Berlim. O Crackers, que já foi uma balada de música eletrônica, conquista o visitante com um ambiente despojado e um cardápio variado. Vale a pena provar a sobremesa Tipsy Sorbet, um sorvete de frutas coberto por vodca.

Restaurant reinstoff

Esta casa luxuosa é comandada por Daniel Aquiles. Tem um menu original, que mescla cozinha alemã com outras especialidades europeias. Faça reserva com antecedência.

Este é um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, perfeito para uma parada com calma entre os passeios em Berlim. A melhor pedida por lá são os peixes e frutos do mar.

Onde ficar em Berlim

Hotel am Steinplatz

Hotel am Steinplatz

O Hotel am Steinplatz é uma boa opção para quem quer se basear na região oeste de Berlim. Com uma belíssima arquitetura art noveau, o local oferece acomodações confortáveis e um bar charmoso.

Hotel Adlon

Hotel Adlon

Sinônimo de luxo, o Hotel Adlon tem uma vista privilegiada do Portão de Brandemburgo. O local oferece fácil acesso aos principais pontos turísticos da cidade e serve um excelente café da manhã.

Grand Hyatt Berlin Hotel

Grand Hyatt Berlin

Boa opção para quem deseja ficar bem localizado sem gastar os olhos da cara. Próximo à Potsdamer Platz, tem spa, piscina e até um gramadão para quem deseja tomar sol.

Hilton Berlin

Hilton Berlin

A grande vantagem de ficar neste hotel de rede é a localização, perto da Kaiser-Wilhelm Gedachtniskirche e do zoológico, dois ótimos passeios em Berlim. O custo-benefício é ótimo.