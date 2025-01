Sarah Paulson reage a nomeação de Fernanda Torres ao Oscar de Melhor Atriz

Sarah Paulson repostou uma publicação do The New York Times que mencionava o fato de que Fernanda Torres é a segunda brasileira a concorrer ao Oscar de Melhor Atriz, sendo sua mãe, Fernanda Montenegro, a primeira.

Nos Stories do Instagram, a atriz norte-americana marcou o arroba da brasileira e ainda adicionou emojis de coração e mãozinhas em sinal de comemoração.

A premiação acontecerá no dia 9 de março e Fernanda disputa o prêmio com Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore.