Sérgio Vinícius

Do 33Giga



17/03/2021



“Como saber se fui bloqueado no Instagram?” é uma das dúvidas mais comuns entre os usuários da rede social de fotos no Brasil. Por padrão, a plataforma não informa se algum contato restringiu seu acesso ao conteúdo que ele posta. Entretanto, há algumas formas de descobrir.

O primeiro passo, para saber se você foi bloqueado no Instagram de outra pessoa, é digitar o nome dela na rede social no buscador do app. Lembre-se de incluir o @ antes na nomenclatura. Se ela não aparecer, pode ser que realmente ela tenha te proibido de ver o que ela posta. Ou, talvez, ela tenha deletado a própria conta no aplicativo.

Para ter certeza do que ocorreu, há um truque simples. No computador ou no celular, abra seu navegador preferido e acesse o Google. Tenha certeza que você não está logado no Instagram. No buscador, digite o nome de usuário da pessoa que você quer xeretar (não esqueça do @ antes dele) e a palavra Instagram.

Entre as opções que aparecem, deve surgir um link para a página do usuário. Clique nela. Se o perfil aparecer e estiver atualizado, é sinal que você foi bloqueado. Por meio desse procedimento, não é possível interagir com a outra pessoa (como enviar mensagens ou curtir fotos). Mas você consegue ver o conteúdo que ela publicou (e, no celular, até mesmo rodar vídeos, se for o caso).

*colaborou Bianca Bellucci