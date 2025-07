Ministra de Israel posta vídeo feito por IA que retrata Gaza como 'riviera' defendida por Trump

A ministra de Inovação e Ciência e Tecnologia de Israel, Gila Gamliel, postou na rede social X (ex-Twitter) um vídeo produzido por inteligência artificial que retrata a Faixa de Gaza sob ocupação israelense com a mensagem "É assim que Gaza será no futuro". As imagens retratam o território palestino como se o plano para o local apoiado por Donald Trump, que inclui expulsão de palestinos e uma "riviera" de prédios altos e luxuosos na costa de Gaza, fosse posto em prática.

O vídeo começa com o presidente dos EUA junto com a própria ministra e o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu reunidos. Depois, as imagens mostram as ruínas de Gaza sendo substituídas por edifícios modernos e uma orla cheia de turistas. Por fim, o vídeo exibe um arranha-céu com o letreiro "Trump", semelhante a Trump Tower.

Na postagem, Gamliel também publica um link para o plano de expulsão de palestinos, chamado pelo governo israelense de "plano de imigração voluntária de Gaza". Segundo ela, o plano foi apresentado ao gabinete do governo israelense na primeira semana da guerra em Gaza, no dia 13 de outubro de 2023. "Somos nós ou ele", disse Gamliel.

O documento mostra que desde à resposta ao ataque terrorista do Hamas, no 7 de outubro, o governo israelense cogita expulsar palestinos do local, com o objetivo de "mudar a ideologia" no território. O documento afirma que a alternativa seria viável se tivesse apoio dos EUA e de outros países pró-Israel.

O plano ganhou força desde que foi apresentado, sobretudo após a volta de Trump à Casa Branca este ano. Em fevereiro, o presidente americano defendeu transferir civis palestinos e transformar Gaza em um destino turístico, apelidado "Rivieira do Oriente Médio".

Os palestinos, e até os aliados americanos na região, consideram esses planos uma espécie de limpeza étnica, uma tentativa de expulsar os moradores de sua terra natal depois da ofensiva de 15 meses de Israel contra o Hamas tornar parte da Faixa de Gaza inabitável. Isso também foi visto como uma tentativa de liquidar a luta de décadas dos palestinos por um Estado, que tem amplo apoio internacional.

Os países árabes, incluindo o Egito e a Jordânia - aliados próximos dos EUA e em paz com Israel - condenaram esses planos e rejeitaram a sugestão de Trump de acolher mais refugiados palestinos.