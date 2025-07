Falha de Fábio contra o Palmeiras viraliza nas redes e surpreende torcedores

O jogo entre Fluminense e Palmeiras nesta quarta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por um lance inesperado: uma falha do goleiro Fábio, 44 anos, que resultou no gol de empate do Verdão. Conhecido por sua regularidade e por ser um dos nomes mais confiáveis do futebol brasileiro, o experiente arqueiro do Tricolor das Laranjeiras acabou cometendo um erro incomum, que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

O lance aconteceu aos 48 minutos do primeiro tempo. Após um chute aparentemente defensável de Maurício, Fábio tentou encaixar a bola, mas acabou deixando escapar e empurrou para dentro do próprio gol. A jogada viralizou imediatamente, com comentários irônicos e memes se espalhando por torcedores rivais e até mesmo por parte da torcida tricolor.

“Isso é algo raro de se ver: falha do Fábio”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter). Outros disseram que o goleiro “esqueceu a habilidade nos EUA”, em referência à boa atuação dele no Mundial de Clubes disputado no país.

A torcida palmeirense, por sua vez, reagiu com bom humor. Comentários como “Fábio sempre fazendo a alegria dos palmeirenses” e “frangou justo contra o Abel Ferreira” foram comuns nas redes.