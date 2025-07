Veja o obituário do Grande ABC deste dia 24 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Conceição Faria da Silva, 102. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olímpio Coutinho, 91. Natural de Potirendaba (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Laurinda Ferreira Reginaldo, 89. Natural de São Simão (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Chicano Salmeron, 88. Natural de Presidente Prudente (SP) Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Borges da Silva, 85. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 19. Memorial Phoenix.

Maria de França Silva, 85. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia em Utinga, Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita de Souza Oliveira, 84. Natural de Pederneiras (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Honório dos Santos, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Márcio Luís da Cruz Sales, 52. Natural de Resende (RJ). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Ajudante de manutenção. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antonia Magdalena Mandaio, 95. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Minoru Maezono, 89. Natural do Japão. Residia no Jardim Emburá, em São Paulo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Apparecida Isabel Fornasier Galvani, 86. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

João Borges Sobrinho, 71. Natural de Itainópolis (Piauí). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 19. Cemitério no Piauí.

Euridice de Campos, 54. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Sônia Maria Cordeiro, 71. Natural do Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 19, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

José Moreira de Souza, 68. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Aldi Barros Lemos, 63. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19, em Santo André. Vale da Paz.

Maria Aparecida de Souza Medrado, 48. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Patrícia Costa Lima, 38. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

MAUÁ

Maria de Fátima Lopes Pereira, 67. Natural de Arcoverde (Pernambuco). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Pensionista. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Oscar Claro, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Maria José Martins Bastos, 81. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Mortari, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Santo André. Cemitério São José.

José Pereira da Costa, 79. Natural de Alvares Florence (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Yvonete Peixoto Fonseca Parra, 79. Natural de Santos (SP). Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Ozir Ribeiro, 77. Natural de Pitanga (Paraná). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Vital Paulino dos Santos, 74. Natural de Timóteo (Minas Gerais). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Luci Aparecida de França, 57. Natural de São Caetano. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.