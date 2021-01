Como mudar o layout da tela em conferências do Google Meet

Marcella Blass

08/01/2021 | 14:18



O Google Meet oferece quatro layouts para realizar videochamadas. Os modos Automático, Blocos, Destaque e Barra lateral vão variar a organização das janelas de vídeo de acordo com a quantidade de pessoas na conferência, apresentadores ativos e tela compartilhada. Assim, você pode escolher a mais adequada para cada tipo de evento.

No tutorial a seguir, o 33Giga te ensina como alterar os layouts no Google Meet. Vale destacar que a nova preferência fica salva automaticamente, mas o número de blocos padrão escolhido pelo usuário só é alterado no início da próxima reunião.

1 – Durante a chamada de vídeo no Meet, clique nas três bolinhas no canto inferior direito.

2 – Depois, entre em Alterar layout.

3 – Marque o novo layout e a quantidade de blocos que deseja mostrar em suas próximas reuniões.