Oklahoma City Thunder derrota Indiana Pacers e empata série final da NBA

O Oklahoma City Thunder derrotou o Indiana Pacers, por 111 a 104, nesta sexta-feira, em Indianápolis e empatou a série final da NBA em 2 a 2. O quinto jogo será segunda-feira em Oklahoma. O cestinha da partida foi Shai, com 35 pontos.

O primeiro quarto começou equilibrado, mas os Pacers levaram vantagem nos arremessos de três pontos, com Nemsmith, Siakam e Haliburton, colocando o time da casa em vantagem com 13 a 8.

O Indiana Pacers apresentou um jogo mais coletivo, enquanto Oklahoma buscou mais jogadas individuais. O astro Shai, mais uma vez, teve um fraco início de partida. Com cinco minutos, os Pacers abriram 20 a 12.

O Oklahoma reagiu graças a um ajuste na marcação e a Jalen Williams, com 10 pontos, levando a equipe visitante ao empate em 24 pontos, restando 4min40.

O final do quarto foi marcado por vários erros dos dois lados. Siakam, pelos Pacers, e Caruso, por Oklahoma, se destacaram e a parcial terminou com 35 a 34 para os anfitriões.

O segundo quarto começou em alta intensidade, mas com as defesas superiores aos ataques. O basquete diferenciado de Shai começou a aparecer e o craque já chegou a dez pontos. Com 8min14 para o fim, Caruso colocou Oklahoma na frente do placar: 44 a 43. Um toco sensacional de Holmgren manteve os visitantes na liderança do placar.

O rendimento ofensivo de Indiana caiu bastante, enquanto Caruso acumulou boas jogadas. Com isso, Oklahoma chegou a 51 a 45, a maior vantagem da equipe no jogo, a 5min do final do quarto.

Com forte marcação e erros do Oklahoma, Indiana reassumiu a vantagem no placar com 57 a 55. A boa armação de Haliburton levou Indiana a vencer ao final segundo quarto por 60 a 57.

Uma estatística a ser destacada no intervalo foi o fato de Oklahoma só acertar um de dez arremessos de três pontos, enquanto Indiana converteu 7 de 18. Nas assistências, o time da casa liderou com 15 a 7.

O terceiro quarto foi marcado por muitos erros dos dois lados. Várias faltas foram cometidas e os pontos em sua maioria eram fruto de lances livres. Com 7min16, Indiana, graças ao bom rendimento de Siakam, chegou a abrir 71 a 64.

A dedicação na marcação foi uma aliada para o Indiana, que não deu espaço para Shai, mas mesmo assim o melhor jogador de Oklahoma passou a se destacar no ataque. Mas duas cestas de três de Toppin levaram Indiana a 80 a 72 com quatro minutos para a final da parcial.

A 2min do final, Toppin voltou a somar belas jogadas. Primeiro deu um toco em Jalen Williams e depois converteu mais dois pontos com forte enterrada. Indiana fechou o quarto com 87 a 80.

Oklahoma voltou para o último quarto com muita velocidade no ataque. Decidindo rápido das jogadas. A tática deu certo, ainda mais porque Indiana passou a somar erros. Com isso, em menos de três minutos os visitantes diminuíram a desvantagem para 86 a 89.

As duas equipes apresentaram desempenho semelhante nos minutos finais. Oklahoma igualou a vontade dos Pacers, que, por sua vez, passaram a errar bastante. Com menos de sete minutos por jogar, o placar estava 91 a 91.

Nos momentos decisivos, Jalen Williams e Haliburton se revezaram na marcação dos pontos, equilibrando o placar. Mas foi Shai, com sete pontos seguidos, que levou Oklahoma a liderar de novo com 104 a 103, restando 2min21.

A 44s, Shai sofreu falta, acertou dois lances livres e abriu 107 a 103 para Oklahoma. Mathurin errou dois lances livres e cometeu duas faltas, decretando a derrota de Indiana por 111 a 104.