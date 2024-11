Kamala Harris promete trabalhar para acabar com guerra em Gaza, em comício no Michigan

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, prometeu fazer tudo o que puder para acabar com a guerra na Faixa de Gaza. A promessa foi feita, há pouco, durante comício no Estado do Michigan, que tem uma ampla comunidade árabe e será fundamental para definir a eleição da próxima terça-feira, 5.

"Este ano tem sido difícil, dada a escala da morte e da destruição em Gaza e dadas as mortes de civis e desalojamento no Líbano", afirmou. "É devastador", classificou.

Se eleita, Harris disse que trabalhará para "acabar com o sofrimento na região", assegurar a segurança de Israel e garantir que o povo palestino "possa concretizar seu direito a dignidade, liberdade, segurança e autodeterminação".

"Continuamos a trabalhar em uma solução diplomática ao longo da fronteira de Israel com o Líbano para proteger os civis e fornecer estabilidade duradoura", declarou.