A relojoaria Vitória. A datilografia de Paschoal Fortunato. A Papelaria Carioca. Pão de queijo na Baraldi... ...café na Portuense.

Nos títulos, alguns temas que ela abordou.

O resultado da conversa está na TV do Diário. Vale a pena assistir.

Dona Alexandrina está toda à vontade, num ambiente que ela decorou e onde se sobressaem os quadros com flores por ela pintados.

O que temos feito nessas memórias aqui no jornal impresso é convidar o prezado leitor a acompanhar a gravação e se apaixonar por Alexandrina Moretto.

Na chamada de hoje, quatro destaques: o amigo Glenir Santarnecchi, os desfiles de moda no São Caetano EC, mulheres na Aresm e a mensagem com que a entrevistada conclui o seu depoimento.

GLENIR

Jornalista, advogado. O conheci na Prefeitura. Ficamos amigos. Ele me levou ao “Jornal de São Caetano”. Tive uma coluna no jornal, que falava de decoração, orientação às mulheres, receitas de bolo, de aperitivos. Pude colaborar com o Glenir em seu livro sobre a história do santo padroeiro, São Caetano Di Thiene.

MODA EM DESFILE

Frequentávamos o Clube Comercial e o São Caetano EC. Estudava na Escola de Corte-e-Costura Americana e ela promovia os desfiles no São Caetano. Foi lá que conheci o Walter Braido, diretor do clube. Fui conversar com ele para montar uma passarela para os desfiles de moda.

ARESM

Fui a primeira mulher a presidir uma associação de classe mista, a Aresm (Associação Recreativa Esportiva dos Servidores Municipais). Uma diretoria de mulheres, quando os homens estavam deixando a Associação de lado.

- Vamos bater nesses homens.

Fizemos nossa campanha com tirinhas de papel com cópias em carbono. Uma ótima diretoria, com Maria Rosa Teixeira Coelho, Amélia Soares, Clotilde Eda Feijão e várias outras amigas queridas.

MENSAGEM

Eu peço a todos os são-caetanenses que acreditem na cidade, lutem por ela, se unam e reivindiquem tudo o que ela faz a merecer por direito.

E peço ao prefeito Tite Campanella - que sabe quanto o seu pai foi amigo do João Dal’Mas - o senhor tem que reservar um local, mesmo que pequeno, para que conste o nome do João, como um grande líder autonomista e idealista que foi.

NO AR

A entrevista com Alexandrina Moretto está no site do Diário – www.dgabc.com.br – e demais plataformas do jornal.

Crédito da foto 1 – Álbum familiar

Crédito das fotos 2, 3 e 4 – Projeto Memória

PROSA E ARTE. Dona Alexandrina com Glenir Santarnecchi ao fundo; em seu atelier, os quadros que ela pintou: ‘quem não comeu pão de queijo na Baraldi nem tomou café na Padaria Portuense...”

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

Produção, apresentação e texto de abertura: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Produção e apresentação: Ronaldo Benvenga. Hoje, meio-dia, com reapresentação na segunda-feira, no mesmo horário. Rádio 365 News – www.radio365.com.br/radio-365-news

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 2 de maio de 1995 – Edição 9002

MANCHETE – Choque de trens fere 29 na região.

Acidente ocorreu quando uma composição parou para socorrer rapaz atropelado na linha entre Utinga e São Caetano. A colisão chegou a entortar os trilhos.

MAUÁ – Prefeito José Carlos Grecco inaugurava a SAMA (Empresa de Saneamento Básico do Município). Mauá passava a comprar a água no atacado da Sabesp e fazer a distribuição.

FUTEBOL – No Estádio Bruno Daniel, Santo André 1, Catanduvense 1; no Estádio Anacleto Campanella, São Caetano 0, Atletico Sorocaba 0; em Batatais, Batatais 0, Grêmio Mauaense 0; em Mococa, Rafium 4, São Bernardo 2.

MEMÓRIA – O prefeito Armando Mazzo.

EM 2 DE MAIO DE...

1905 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: em busca de melhoras para a sua saúde, com a família, seguiu há dias para a cidade de Tietê, sua terra natal, o coronel Agenor de Camargo, industrial e fazendeiro residente na Estação São Bernardo.

Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): há dias esteve nesta localidade W. Speers, superintendente da EF São Paulo Railway, para estudar a construção de um desvio ferroviário.

Sabemos que o desvio será feito por cotar de uma empresa que adquiriu ou vai adquirir terrenos que aqui possui o dr. Gabriel Dias da Silva.

Speers veio acompanhado de Antonio Fidelis, chefe de tráfego da SPR, e W. Scheldam, engenheiro da tração.

1955 – Palavra de ordem usada nos festejos do SESI em 1º de maio: “Pela paz social no Brasil”.

No desfile de carros alegóricos no Anhangabaú foram vencedoras as seguintes empresas: 1) Matarazzo; 2) Nadir Figueiredo; 3) Anderson Clayton. Menção honrosa para a Cerâmica São Caetano.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guapiara e Macaubal.

E mais: Baependi (MG), Francinópolis (PI), Glória de Dourados (MS), Ivaté (PR), Pinheiro Machado (RS) e Umbuzeiro (PB).

HOJE

Dia Nacional de Luta pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional sobre Drogas.

Dia Nacional da Ética.

Dia Nacional do Ex-Combatente.

Santo Atanásio

2 de maio

(Alexandria, Egito 295-373). Bispo e Doutor da Igreja. Figura de proa na luta contra as heresias que se abateram sobre a Igreja a partir do Edito de Milão (313).

Ilustração: Arquidiocese de Manaus (divulgação)