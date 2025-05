Polícia investiga causas de acidente que matou caminhoneiro carbonizado

A Polícia Civil investiga o acidente que terminou com a morte de um caminhoneiro, de 68 anos, na tarde de quinta-feira (1º), no trecho de serra da rodovia SP-150, em São Bernardo. O caminhão conduzido pela vítima tombou e pegou fogo na altura do km 43, sentido litoral.



Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio, mas, ao acessarem a cabine do veículo, encontraram o corpo do motorista carbonizado. A identidade da vítima ainda não foi oficialmente divulgada.



A perícia foi acionada no local e o caso foi registrado como tombamento e morte suspeita no 3º Distrito Policial de São Bernardo. As causas do acidente ainda são desconhecidas, e a polícia aguarda o laudo técnico para dar sequência às investigações.