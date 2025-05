GM fechará turno de fábrica no Canadá para ajustar produção a políticas comerciais dos EUA

A General Motors (GM) vai fechar um dos turnos de sua fábrica em Oshawa, Ontário, no Canadá, citando como justificativa a política comercial dos Estados Unidos.

A montadora sediada em Detroit, nos EUA, afirmou que planeja direcionar a produção de picapes leves e pesadas em Oshawa para o mercado canadense. Atualmente, a fábrica de Oshawa produz picapes Chevrolet Silverado para o mercado norte-americano como um todo. A tarifa de 25% do presidente Trump sobre todos os carros importados forçou as montadoras de Detroit, com operações no Canadá e no México, a reajustar sua estratégia para a América do Norte.

A eliminação do turno em Oshawa reflete uma previsão atualizada para a demanda "e o ambiente comercial em evolução", afirmou a GM em comunicado. A fábrica operava em três turnos, e a redução para dois turnos afetará cerca de 700 empregos na GM, informou a empresa.

A GM alertou na quinta-feira, 1, que enfrentará um impacto de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões em custos relacionados a tarifas este ano, e que pretende compensar isso parcialmente reduzindo gastos e aumentando a produção em suas fábricas nos EUA.