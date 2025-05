Bella Campos e Cauã Reymond voltam a ter desentendimento em gravação

Eita... Após a suposta polêmica gerada entre Bella Campos e Cauã Reymond, mais capítulos surgiram. A colunista Carla Bittencourt do Portal Leo Dias teve acesso a novas fontes que afirmaram que a tensão voltou a ser instaurada entre os atores.

De acordo com as informações, tudo aconteceu durante as gravações de uma cena de briga entre César e Maria de Fátima. No momento, a atriz bateria no rosto de Cauã, que por sua vez a empurraria e a personagem se desequilibra e rala o joelho.

Por conta do histórico de tensão entre os atores, o diretor de Vale Tudo, Paulo Silvestrini, teria feitos os ensaios com os dois separados. Com isso, ele teve que fazer o papel dos dois personagens para que a cena acontecesse na hora.

Quando tiveram que se encarar à vera, os artistas teriam criticado o trabalho um do outro e a cena só rolou com equipe reduzida - com o diretor, Cauã, Bella e o cinegrafista.