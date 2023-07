Extensão do Google Chrome permite pesquisar por imagem na SHEIN

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/07/2023 | 12:55



Extensões são pequenos aplicativos que entregam funções extras aos navegadores. Uma delas, por exemplo, permite pesquisar por imagem na SHEIN. Criado pelo site AlixBlog, especializado em compras em lojas chinesas, com o recurso é possível não só encontrar uma peça de roupa de outras lojas dentro do marketplace, como também pesquisar os melhores preços. Veja como instalar e usar a extensão exclusiva para o Google Chrome.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

1. Clique aqui para acessar a extensão criada pelo AlixBlog. Depois, selecione “Usar no Chrome”.

2. Confirme a ação apertando “Adicionar extensão”.

3. Agora, sempre que quiser pesquisar uma imagem, basta clicar com o botão direito do mouse em cima da foto e selecionar “Search on Shein”.

4. Após alguns segundos, a extensão retornará opções de roupas similares que estão na SHEIN. Toque naquela que desejar.

5. Pronto! A extensão redirecionará você para comprar a peça dentro da SHEIN.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Veja em capturas como usar a extensão do Google Chrome para pesquisar por imagem na SHEIN: