Recebeu convite do Bluesky? Veja como se cadastrar na rede social

Bianca Bellucci

Do 33Giga



05/07/2023 | 12:55



Aos poucos, os internautas brasileiros estão tendo acesso ao Bluesky – uma espécie de Twitter descentralizado e idealizado por Jack Dorsey (criador e antigo CEO da plataforma do passarinho azul). Com visual e funcionalidades bastante parecidas com o concorrente, o novo microblog tem atraído os usuários que querem deixar o Twitter após a aquisição por Elon Musk. O problema é que é necessário ter um convite para fazer parte.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Se você é um dos sortudos que ganharam convite do Bluesky, saiba como se cadastrar e começar a participar da nova rede social:

1. Acesse o site do Bluesky ou baixe o aplicativo para Android ou iOS. Em seguida, clique em “Create a new account”.

2. Deixe marcado o servidor Bluesky e aperte “Next”.

3. Cole o código recebido como convite.

4. Preencha dados de e-mail, senha e data de aniversário. Depois, dê um toque em “Next”. É válido destacar que, ao seguir nesta etapa, você também concorda com os Termos de Uso da plataforma.

5. Crie seu usuário. Mais uma vez selecione “Next”.

6. Pronto! O convite do Bluesky foi usado com sucesso. Agora, você pode fazer publicações, interagir com outros usuários e muito mais.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Veja em capturas como se cadastrar após receber o convite do Bluesky. O tutorial foi realizado via desktop, mas é similar no mobile: