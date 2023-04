Gran Paradiso – Conheça o novo resort em Campos do Jordão

Redação

Do Rota de Férias



13/04/2023 | 13:55



O Gran Paradiso, novo resort em Campos do Jordão (SP), planeja abrir as portas ao público em dezembro de 2024. Com 130 apartamentos e 13 bangalôs, o complexo promete ser uma opção de hospedagem completa para os visitantes de Suíça Brasileira.

Gran Paradiso: novo resort em Campos do Jordão

Com 14.707m² de área já construída, sendo 23.000m² no total, o resort terá atrações como Wine Bar, piscina descoberta e coberta, área de jogos, espaços kids, game place, spa e academia.

Atualmente, 20% da obra está finalizada. O projeto também prevê entregar, até março, estruturas, parede de revestimento e instalações.

Interessados podem adquirir unidades, que funcionam com regime da multipropriedade, no qual mais de um comprador pode comprar o mesmo imóvel e ser dono de uma fração.

“Com a aquisição do empreendimento, os compradores poderão desfrutar de todos os ambientes do resort, podendo, inclusive, se desejarem, alugar o imóvel para outros hóspedes no período selecionado que consta em contrato”, diz Luciano Dutra, sócio do Gran Paradiso Resort.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir hotéis, passeios ou até o novo resort em Campos do Jordão, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.