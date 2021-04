Ingram Micro passa a distribuir produtos da Axis no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/04/2021 | 14:18



A Ingram Micro, que há mais de 40 anos atua na cadeia de distribuição de produtos e serviços de TI, anunciou que a partir de hoje (15) é responsável por distribuir todo o portfólio da Axis no Brasil. O acordo inclui as soluções de vigilância por vídeo, controle de acesso, áudio IP, VMS e analíticos, e gravadores de vídeo. Além disso, a linha completa de Intercom da 2N, empresa do mesmo grupo da Axis, entra para o catálogo da distribuidora.

A Axis, como uma das pioneiras no mercado de câmeras IP, é reconhecida globalmente por inovar no mercado de segurança eletrônica e ser uma marca de grande valor agregado e alta tecnologia embarcada. “As tecnologias diferenciadas da empresa, como radar de onda eletromagnética, sonorização IP, controle de acesso e analíticos de vídeo, permitirão que a Ingram Micro Brasil entregue uma solução end-to-end em segurança eletrônica”, diz Roberto Gero, diretor de Advanced Computing da distribuidora.

A Axis no Brasil ficará sob responsabilidade de uma unidade de negócios da Ingram Micro chamada de Physical Security & IoT. Todas as ferramentas e treinamentos oferecidos pela empresa estarão disponíveis para os clientes e parceiros da Ingram. Vale ainda destacar que, entre seus diferenciais, a usabilidade das ferramentas e qualificação nas novas tecnologias, inclusive com certificação profissional, dá uma vantagem competitiva no programa de parceiros.